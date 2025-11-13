-
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης διαφωνούν τώρα και μέσω Facebook
Πλησιάζοντας τα όρια της πολιτικής Φυσικής, τη διάσπαση δηλαδή, αν όχι του ατόμου, σίγουρα ενός κόμματος που μετριέται στις δημοσκοπήσεις στο 1,5%, τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Αριστερά εμπίπτουν πια στη δικαιοδοσία της πολιτικής ελαφρότητας. Διότι είναι πια κωμικό –και παράλληλα τραγικό– ο πρόεδρος ενός κόμματος να βγαίνει και να διαφωνεί δημοσίως με μια απόφαση που ελήφθη με δημοκρατικές διαδικασίες από τα όργανα του κόμματος, μολονότι αυτός είναι, εκ της θέσεώς του, ο εγγυητής ότι αυτή η απόφαση θα γίνει αποδεκτή.
Ο λόγος για τον Αλέξη Χαρίτση, αρχηγό της ΝεΑρ και βουλευτή Μεσσηνίας, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης γνωστοποίησε πως το κόμμα του βρίσκεται «σε σταυροδρόμι» και επανέφερε την πρότασή του για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών –όσων έχουν απομείνει τέλος πάντων– για το αν θα πρέπει να αναζητηθούν συνεργασίες, προφανώς με το υπό διαμόρφωση «κόμμα Τσίπρα».
Τι κι αν η εν λόγω πρόταση απορρίφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή της ΝεΑρ το Σαββατοκύριακο; Ο πρόεδρος, πιστός στην τακτική του Αλέξη Τσίπρα που κάποτε έβαζε τους συνέδρους να ξαναψηφίζουν μέχρι να να ψηφίσουν τη δική του πρόταση, επιμένει. Στη σχετική ανάρτησή του ανέφερε:
«Θεωρώ ότι τα μέλη της Νέας Αριστεράς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους. Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής διαφωνεί. Ακούω την πολιτική διαφωνία. Δεν συμφωνώ, αλλά την ακούω. Νιώθω όμως ότι δεν πρέπει ένα κομματικό παρελθόν που παλαιότερα μας ταλάνισε, γιατί κομματικές δομές αφέθηκαν να μη δουλεύουν, να λειτουργεί τόσο τραυματικά ακόμα ώστε να μας οδηγεί στην αμφισβήτηση της ανοιχτότητας, στην άρνηση της δημοκρατικής συζήτησης, στον συγκεντρωτισμό, στην αυτάρκεια των δομών που δεν ανασαίνουν. Να ανοίξουμε λοιπόν τη συζήτηση».
Ακολούθησε ανάρτηση-απάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, γραμματέα της Νέας Αριστεράς, η γραμμή του οποίου πέρασε στην ΚΕ του κόμματος.
Σε αυτή την ανάρτηση ο κ. Σακελλαρίδης εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το αν μια σύμπραξη υπό τον κ. Τσίπρα μπορεί να αποδειχτεί αποτελεσματική.
«Πιστεύουμε πραγματικά ότι μία συνεργασία της Νέας Αριστεράς με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και το- αν τελικά προκύψει-κόμμα του Α. Τσίπρα μπορεί να πετύχει να κινητοποιήσει τον κόσμο απέναντι στην ηγεμονία της Δεξιάς; Γιατί αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Μπορεί ένα τέτοιο κοινό ψηφοδέλτιο να διαμορφώσει τους όρους για τη δημιουργία μίας νέας πλειοψηφίας; Μπορεί να σημαίνει απάντηση στο καθεστώς του Κ. Μητσοτάκη με αριστερούς όρους; Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, ωραία θα ήταν», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Σακελλαρίδης, ο οποίος μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν ήταν τακτικός συνομιλητής του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Οταν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνάντησε τον Γιώργο Λάνθιμο στις εξέδρες του ΣΕΦ
H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, συνεχίζει τις δημόσιες εμφανίσεις της και μετά την εμπειρία της αθηναϊκής νύχτας στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, ή τα ραντεβού της με την αθηναϊκή γαστρονομία στο Κολωνάκι και στους Αμπελοκήπους, την Τετάρτη έδωσε το παρών στις εξέδρες του «Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας», όπου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη λιθουανική Ζαλγκίρις για τη Euroleague.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φορώντας ένα κομψό και αρκούντως αποκαλυπτικό φόρεμα, κάθισε αρχικά στην κερκίδα των επισήμων ανάμεσα στους αδελφούς Αγγελόπουλους, ιδιοκτήτες του μπασκετικού Ολυμπιακού.
Μάλιστα η πρεσβευτής των ΗΠΑ είχε μια ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Γιώργο Λάνθιμο, οσκαρικό σκηνοθέτη, οπαδό του Ολυμπιακού. και τακτικό στις εξέδρες του ΣΕΦ.
Επειτα και αφού το παιχνίδι είχε ανάψει, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πήρε τη θέση της, μαζί με την παρέα της, δίπλα στη γραμμή του γηπέδου, στις θέσεις courtside, που λένε και στις ΗΠΑ.
Για την Ιστορία, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζαλγκίρις με σκορ 95-78.
To πρωί της Πέμπτης και λίγο πριν επισκεφτεί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, η πρεσβευτής των ΗΠΑ είπε στην κάμερα του ANT1 που την περίμενε:
«Απόλαυσα πολύ τον αγώνα, υπέροχος αγώνας, πολύ συναρπαστικός. Έχω ραντεβού με τον Αρχιεπίσκοπο και ανυπομονώ, είναι πολύ σημαντικό για εμένα πνευματικά και ανυπομονώ να τον συναντήσω από κοντά. Απολαμβάνω την παραμονή μου στην Ελλάδα. Είναι μία φανταστική χώρα με υπέροχους ανθρώπους και τέλεια ενέργεια για τις ΗΠΑ και ανυπομονώ να υπηρετήσω εδώ κάνοντας υπέροχα πράγματα και για τις δύο χώρες».
