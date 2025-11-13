Πλησιάζοντας τα όρια της πολιτικής Φυσικής, τη διάσπαση δηλαδή, αν όχι του ατόμου, σίγουρα ενός κόμματος που μετριέται στις δημοσκοπήσεις στο 1,5%, τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Αριστερά εμπίπτουν πια στη δικαιοδοσία της πολιτικής ελαφρότητας. Διότι είναι πια κωμικό –και παράλληλα τραγικό– ο πρόεδρος ενός κόμματος να βγαίνει και να διαφωνεί δημοσίως με μια απόφαση που ελήφθη με δημοκρατικές διαδικασίες από τα όργανα του κόμματος, μολονότι αυτός είναι, εκ της θέσεώς του, ο εγγυητής ότι αυτή η απόφαση θα γίνει αποδεκτή.

Ο λόγος για τον Αλέξη Χαρίτση, αρχηγό της ΝεΑρ και βουλευτή Μεσσηνίας, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης γνωστοποίησε πως το κόμμα του βρίσκεται «σε σταυροδρόμι» και επανέφερε την πρότασή του για δημοψήφισμα μεταξύ των μελών –όσων έχουν απομείνει τέλος πάντων– για το αν θα πρέπει να αναζητηθούν συνεργασίες, προφανώς με το υπό διαμόρφωση «κόμμα Τσίπρα».

Τι κι αν η εν λόγω πρόταση απορρίφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή της ΝεΑρ το Σαββατοκύριακο; Ο πρόεδρος, πιστός στην τακτική του Αλέξη Τσίπρα που κάποτε έβαζε τους συνέδρους να ξαναψηφίζουν μέχρι να να ψηφίσουν τη δική του πρόταση, επιμένει. Στη σχετική ανάρτησή του ανέφερε:

«Θεωρώ ότι τα μέλη της Νέας Αριστεράς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους. Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής διαφωνεί. Ακούω την πολιτική διαφωνία. Δεν συμφωνώ, αλλά την ακούω. Νιώθω όμως ότι δεν πρέπει ένα κομματικό παρελθόν που παλαιότερα μας ταλάνισε, γιατί κομματικές δομές αφέθηκαν να μη δουλεύουν, να λειτουργεί τόσο τραυματικά ακόμα ώστε να μας οδηγεί στην αμφισβήτηση της ανοιχτότητας, στην άρνηση της δημοκρατικής συζήτησης, στον συγκεντρωτισμό, στην αυτάρκεια των δομών που δεν ανασαίνουν. Να ανοίξουμε λοιπόν τη συζήτηση».

Ακολούθησε ανάρτηση-απάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, γραμματέα της Νέας Αριστεράς, η γραμμή του οποίου πέρασε στην ΚΕ του κόμματος.

Σε αυτή την ανάρτηση ο κ. Σακελλαρίδης εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το αν μια σύμπραξη υπό τον κ. Τσίπρα μπορεί να αποδειχτεί αποτελεσματική.

«Πιστεύουμε πραγματικά ότι μία συνεργασία της Νέας Αριστεράς με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και το- αν τελικά προκύψει-κόμμα του Α. Τσίπρα μπορεί να πετύχει να κινητοποιήσει τον κόσμο απέναντι στην ηγεμονία της Δεξιάς; Γιατί αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Μπορεί ένα τέτοιο κοινό ψηφοδέλτιο να διαμορφώσει τους όρους για τη δημιουργία μίας νέας πλειοψηφίας; Μπορεί να σημαίνει απάντηση στο καθεστώς του Κ. Μητσοτάκη με αριστερούς όρους; Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, ωραία θα ήταν», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Σακελλαρίδης, ο οποίος μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν ήταν τακτικός συνομιλητής του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.