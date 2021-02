Υποτίθεται ότι στο Κίνημα Αλλαγής θα υπήρχε ένα μορατόριουμ ως το καλοκαίρι, ότι γενικά συμφωνήθηκε να μην πολυμιλάνε για αλλαγή ηγεσίας, νέα στρατηγική κλπ.

Μία εβδομάδα μετά ο Ανδρέας Λοβέρδος έδωσε συνέντευξη και δήλωσε αποφασισμένος και σίγουρος ότι μπορεί να εκτοπίσει τους αντιπάλους του για την αρχηγία του Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Λοβέρδος, τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, μίλησε στο Out Of The Box του timeline.gr, είπε βέβαια κι άλλα.

Είπε, για παράδειγμα, ότι «θα έκανα υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των υγειονομικών πρώτης γραμμής».

Και δήλωσε ότι «αν γίνω αρχηγός μπορώ να εκτοπίσω τον Μητσοτάκη από το Κέντρο».

Αλλά εντάξει, ο κ. Λοβέρδος είναι και αυτός που έλεγε ότι θα δείρει τον Αλέξη Τσίπρα αν τον δει μπροστά του (βλέπε παλαιότερη Βαβέλ, εδώ).