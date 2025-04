Ισπανία: Μαζικές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε 40 ισπανικές πόλεις το Σάββατο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων και την έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών σε μια χώρα που απολαμβάνει την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, ωστόσο υποφέρει από σοβαρή έλλειψη στέγης που επιδεινώνεται από την τουριστική έκρηξη.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας πασχίζει να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην προσέλκυση τουριστών και μεταναστών για να καλύψει τα κενά θέσεων εργασίας και να διατηρήσει τις τιμές ενοικίων προσιτές για τους Ισπανούς πολίτες, καθώς οι κατοικίες για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τουρίστες πληθαίνουν ανεξέλεγκτα σε μεγάλες πόλεις και σε παράκτιους προορισμούς, έγραψε το Reuters.

Protesters march through Spain’s Madrid, demanding lower housing rentals and better living conditions pic.twitter.com/7bNVpfqaFM — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 5, 2025

«Ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση, πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα στη στέγαση», φώναζαν διαδηλωτές, χτυπώντας μπρελόκ στη Μαδρίτη, όπου περισσότεροι από 150.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το τοπικό συνδικάτο ενοικιαστών.

Η μέση τιμή των ενοικίων έχει διπλασιαστεί και οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 44% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο ακινήτων Idealista, ξεπερνώντας κατά πολύ το επίπεδο αύξησης μισθών. Παράλληλα, η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση έχει μειωθεί στο μισό μετά την πανδημία του 2020.

39 cities across Spain mobilised today to demand action on the housing crisis. Photos from Madrid 👇 #5A pic.twitter.com/DBUFFOeTJj — Ana Opp 🇺🇦🇵🇸 (@AnaOpp) April 5, 2025

«Μας πετάνε όλους έξω για να φτιάξουν τουριστικά διαμερίσματα», είπε η Μαργαρίτα Αϊζπούρου, μια 65χρονη κάτοικος της δημοφιλούς συνοικίας Λαβαπιές. Όπως ανέφερε, στο οικοδομικό τετράγωνο που ζει, ιδιοκτήτες είπαν σε περίπου 100 οικογένειες που ζουν εκεί ότι τα συμβόλαια ενοικίασης τους δεν θα ανανεωθούν.

Ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών και ειδικοί λένε ότι οι υπάρχοντες κανονισμοί αποθαρρύνουν τις μακροχρόνιες ενοικιάσεις και εκμισθωτές ακινήτων θεωρούν ότι η ενοικίαση σε τουρίστες ή αλλοδαπούς για μέρες ή για μερικούς μήνες είναι πιο κερδοφόρα και ασφαλέστερη.

Η Ισπανία δέχτηκε αριθμό ρεκόρ 94 εκατομμυρίων τουριστών το 2024, καθιστώντας την έτσι τη δεύτερη χώρα με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο. Την ίδια στιγμή, η εισροή χιλιάδων μεταναστών, μεγαλώνει το έλλειμμα στέγασης σε 500.000 κατοικίες, ανέφερε η Τράπεζα της Ισπανίας.

Demonstrations held in over 40 cities demand 50% rent reduction and nationwide strike#News #DailyNews #LiveNews #WorldNews#World pic.twitter.com/QYdWIogZDb — Breaking News (@FastNews77) April 5, 2025

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 120.000 νέες κατοικίες κατασκευάζονται στην Ισπανία κάθε χρόνο – το ένα έκτο των επιπέδων πριν από την οικονομική κρίση του 2008 – επιδεινώνοντας την ήδη έντονη έλλειψη προσφοράς.

Η 26χρονη Γουέντι Νταβίλα τόνισε ότι το πρόβλημα δεν επικεντρώνεται μόνο το κέντρο της πόλης, καθώς οι τιμές ενοικίων είναι υπερβολικά ψηλές «παντού». «Δεν γίνεται να χρειάζεται για να ζήσεις στη Μαδρίτη να μοιράζεσαι ένα διαμέρισμα με τέσσερις άλλους», είπε.

