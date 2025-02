Ισπανία: Ενοχος ο Ρουμπιάλες για το φιλί με το ζόρι στην Ερμόσο

Ο Λουίς Ρουμπιάλες, πρώην πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση στην παίκτρια της εθνικής γυναικών, Τζένι Ερμόσο, φιλώντας την στο στόμα, παρά τη θέλησή της, μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2023 από την Ισπανία.

Την Πέμπτη, ο δικαστής του εθνικού δικαστηρίου της Ισπανίας καταδίκασε τον Ρουμπιάλες για σεξουαλική επίθεση, αλλά τον αθώωσε για την απόπειρα εξαναγκασμού της Ερμόσο να υποβαθμίσει το απρόσκλητο και ανεπιθύμητο φιλί.

Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδίας, ο οποίος αντιμετώπιζε πιθανή ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών, υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμα και αποζημίωση συνολικού ύψους άνω των 13.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο δικαστής τού απαγόρεψε να πλησιάσει την Ερμόσο σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων για έναν χρόνο και να επικοινωνήσει μαζί της για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τρία άλλα άτομα τα οποία βρέθηκαν στο εδώλιο επειδή φέρεται να άσκησαν πίεση στην Ερμόσο να πει ότι το φιλί ήταν συναινετικό, απαλλάχθηκαν από την κατηγορία του εξαναγκασμού.

Πρόκειται για τον πρώην προπονητή της εθνικής ομάδας γυναικών, Χόρχε Βίλντα, τον πρώην αθλητικό διευθυντή της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Αλμπερτ Λούκε και τον πρώην επικεφαλής μάρκετινγκ της ομοσπονδίας Ρουμπέν Ριβέρα.

Το επεισόδιο είχε επισκιάσει τον θρίαμβο της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Σίδνεϊ και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και διεθνή συζήτηση για τον σεξισμό και τη συναίνεση.

Ως αποτέλεσμα, η Ερμόσο δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της και τελικά ο 47χρονος Ρουμπιάλες παραιτήθηκε από επικεφαλής της ομοσπονδίας.

Ο Ρουμπιάλες επέμενε πάντα ότι το φιλί ήταν συναινετικό.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μου έδωσε την άδειά της», δήλωσε στο δικαστήριο της Μαδρίτης νωρίτερα αυτό το μήνα. «Εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι εντελώς αυθόρμητο».

Ωστόσο, ο δικαστής διαφώνησε. Στην ετυμηγορία της Πέμπτης, ο Χοσέ Μανουέλ Κλεμέντε Φερνάντεζ-Πριέτο έκρινε ότι ο Ρουμπιάλες επιτέθηκε σεξουαλικά στην Ερμόσο όταν «έπιασε το κεφάλι της παίκτριας και με τα δύο χέρια και, στη συνέχεια, με ξαφνικό τρόπο και χωρίς τη συγκατάθεση και την αποδοχή της, τη φίλησε στα χείλη».

Ο δικαστής πρόσθεσε: «Αυτή η ενέργεια του φιλιού στα χείλη μιας γυναίκας έχει σαφή σεξουαλική χροιά και δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι χαιρετούν εκείνους με τους οποίους δεν έχουν ερωτική σχέση». Σημείωσε επίσης ότι ο Ρουμπιάλες είχε συγχαρεί άλλα μέλη της νικήτριας ομάδας αγκαλιάζοντάς τα και φιλώντας τα στο μάγουλο.

Ο δικαστής είπε ότι η Ερμόσο είχε καταστήσει απολύτως σαφές στην κατάθεσή της ότι ποτέ δεν είχε συναινέσει στο φιλί, προσθέτοντας ότι δεδομένης της προηγουμένως καλής επαγγελματικής της σχέσης με τον Ρουμπιάλες, η παίκτρια δεν είχε λόγο να πει ψέματα.

BREAKING NEWS:

Y’all remmeber Luis Rubiales? That dude who kissed a Spanish female football player, Jenni Hermoso, in 2023?

Well, he has been found guilty of sexual assault. He kissed her on the lips 💋 against her will after Spain’s women’s team won the 2023 World Cup.

The… pic.twitter.com/BBVjInzse9

— No Context_SADC (@NoContextSadc) February 20, 2025