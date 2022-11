Ιράν: Νέα καταδίκη σε θάνατο για διαδηλωτή

Και δεύτερο διαδηλωτή καταδίκασαν σε θάνατο οι ιρανικές δικαστικές αρχές, δύο ημέρες μετά την πρώτη καταδίκη στην εσχάτη των ποινών που επιβλήθηκε σε σχέση με τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή «τρομοκρατούσε ανθρώπους στον δρόμο χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό όπλο, πυρπόλησε τη μοτοσικλέτα ενός πολίτη και επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν άνθρωπο και τον τραυμάτισε», όπως έγραψε η ενημερωτική ιστοσελίδα Mizan, η οποία συνδέεται με τις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, «ο κατηγορούμενος είναι εχθρός του Θεού επειδή χρησιμοποίησε αιχμηρά όπλα».

Η Mizan ανέφερε ότι ο καταδικασθείς μπορεί να ασκήσει έφεση.

Την Κυριακή, οι ιρανικές δικαστικές αρχές επέβαλαν την πρώτη θανατική ποινή εναντίον διαδηλωτή από τότε που ξεκίνησαν οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε πέντε άλλους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από πέντε έως 10 χρόνια.

Οι δικαστικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής απαγγείλει κατηγορίες κατά 1.400 περίπου διαδηλωτών και έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσουν δημόσιες δίκες.

Shiraz is the scene of a war zone! This 4-minute documentary from Shiraz shows empty-handed people stand up against armed to the teeth Islamic Republic goons! Regime thugs shooting, firing tear gas, beating, chasing,…#مهسا_امینی#IranTruth pic.twitter.com/E1esVY0nmS — IranTrue (@iran_true) November 15, 2022

Σύμφωνα με πηγές ΜΚΟ, οι συλληφθέντες από τις διαδηλώσεις πλησιάζουν τους 15.000.

Η καταστολή των δυναμικών διαδηλώσεων είναι εξαιρετικά βίαιη με τις καταγγελίες να αναφέρουν ότι περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 50 ανήλικοι, ενώ οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι περισσότερα από 40 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους.

Day / Night 60 / #IranRevolution

A day & night of nationwide protests in #Iran & direct confrontation with👮‍♀️ Despite 100’s killed & 10,000+ arrested, with some protesters already sentenced to death, #Iranians are still in the streets. Overwhelmingly, it’s been young people. pic.twitter.com/Hp49mWOcpA — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) November 16, 2022

Οι διαδηλώσεις μπορεί να πυροδοτήθηκαν από τη δολοφονία από την αστυνομία ηθών της 23χρονης Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της, και να είχαν ως αίτημα τη χαλάρωση των σκληρών θρησκευτικών κανόνων στη χώρα, όμως γρήγορα μετεξελίχθηκαν στη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει το θεοκρατικό καθεστώς εδώ και πολλά χρόνια.

A brutal crackdown by the authorities in Iran trying to halt the protests that have convulsed the country in the past two months has exacted a terrible toll on the nation’s youth, lawyers and rights activists say. https://t.co/S3SSzGhUGX pic.twitter.com/h3ngl1SvLD — The New York Times (@nytimes) November 15, 2022

