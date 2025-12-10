Ιαπωνία: Προειδοποίηση για σεισμό άνω των 8 Ρίχτερ

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό μετά τη δόνηση των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική ακτή της Αομόρι, της βορειότερης περιφέρειας της νήσου Χονσού.

Οι ζημιές από τον σεισμό ήταν περιορισμένες –34 ελαφρά τραυματίες και κάποιες ζημιές σε δρόμους και κτίρια.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η προειδοποίηση που εκδόθηκε την Τρίτη δεν ήταν πρόβλεψη και ότι η πιθανότητα σεισμού μεγέθους 8 ή μεγαλύτερου ήταν μόνο περίπου 1%.

Ωστόσο, ελπίζουν ότι η προειδοποίηση θα ωθήσει τους πολίτες να προετοιμαστούν για την περίπτωση ισχυρού σεισμού που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές όπως αυτές του 2011, όταν σκοτώθηκαν σχεδόν 20.000 άνθρωποι.

Οι αρχές δήλωσαν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σεισμού μεγέθους 8 Ρίχτερ και άνω, την επόμενη εβδομάδα, και προέτρεψαν τους κατοίκους, ειδικά κατά μήκος των παράκτιων περιοχών, να είναι προετοιμασμένοι.

Το νότιο μισό της ιαπωνικής ακτογραμμής έλαβε προειδοποίηση για μεγασεισμό το καλοκαίρι του 2024. Η προειδοποίηση όμως δεν ήταν σαφής, ο κόσμος τρόμαξε και άρχισε να αγοράζει μαζικά τρόφιμα εκτάκτου ανάγκης, να ακυρώνει εκδηλώσεις και να κλείνει επιχειρήσεις.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας δήλωσε ότι ο ισχυρός σεισμός της Δευτέρας αύξησε προσωρινά τους πιθανούς κινδύνους στις περιοχές του Χοκάιντο και της ακτής Σανρίκου.

Εκεί είναι όπου η πλάκα του Ειρηνικού, κάτω από την Ιαπωνία, σχηματίζει τις δύο τάφρους –την τάφρο της Ιαπωνίας και την τάφρο Τσισίμα– που έχουν προκαλέσει πολλούς μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν.

Οι ειδικοί λένε ότι ο θανατηφόρος σεισμός και το τσουνάμι του 2011, προκλήθηκαν από κινήσεις που σχετίζονται με την τάφρο της Ιαπωνίας.

Εκτείνεται από την ανατολική ακτή της Τσίμπα έως την Αομόρι, ενώ η τάφρος Τσισίμα εκτείνεται από την ανατολική ακτή του Χοκάιντο έως τα βόρεια νησιά και τις Κουρίλες.

Εξηγώντας την προειδοποίηση, η μεετωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι ο σεισμός μεγέθους 9 Ρίχτερ το 2011, συνέβη δύο ημέρες μετά από έναν σεισμό μεγέθους 7,3 Ρίχτερ που έπληξε την τάφρο της Ιαπωνίας στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Ιβάτε, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή εκείνη, καθώς και από τον σεισμό της Δευτέρας.

Ο σεισμός του 2011 προκάλεσε ένα τσουνάμι που έπληξε τις βόρειες παράκτιες πόλεις των νομών Ιβάτε, Μιγιάγκι και Φουκουσίμα.

Το τσουνάμι, το οποίο σε ορισμένες περιοχές έφτασε τότε τα 15 μέτρα, προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Ενας άλλος μεγάλος σεισμός στην περιοχή Χοκάιντο-Σανρίκου θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι ύψους έως και 30 μέτρων στην περιοχή, να σκοτώσει έως και 199.000 άτομα, να καταστρέψει έως και 220.000 σπίτια και κτίρια και να προκαλέσει οικονομικές ζημίες που εκτιμώνται σε έως και 198 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση της κυβέρνησης.

Οι περιοχές που καλύπτονται από την προειδοποίηση, εκτείνονται σε 182 δήμους από το Χοκάιντο έως την επαρχία Τσίμπα.

Οι Αρχές τόνισαν ότι η νέα προειδοποίηση δεν είναι πρόβλεψη για σεισμό σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή τοποθεσία.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι προσεκτικοί και προετοιμασμένοι, συνεχίζοντας παράλληλα τις καθημερινές τους δραστηριότητες και την εργασία τους.

Οι Αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να έχουν έτοιμη μια τσάντα με είδη εκτάκτου ανάγκης και προσωπικής υγιεινής για μερικές ημέρες, καθώς και παπούτσια και κράνη.

Συνίσταται επίσης στους κατοίκους της περιοχής, να συζητήσουν τις διαδικασίες εκκένωσης με τα μέλη της οικογένειάς τους και να κοιμούνται με τα ρούχα της ημέρας και όχι με πιτζάμες, ώστε να μπορούν να διαφύγουν αμέσως. Τα έπιπλα πρέπει επίσης να στερεώνονται στο πάτωμα ή στον τοίχο.

Η πόλη Ιβάκι στη Φουκουσίμα προέτρεψε τους κατοίκους να εγγραφούν για να λαμβάνουν email εκτάκτου ανάγκης, ενώ οι αρχές της πόλης Οαράι στην επαρχία Ιμπαράκι, βορειοανατολικά του Τόκιο, επιθεώρησαν τις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας.

Η προειδοποίηση για τον μεγάλο σεισμό που εκδόθηκε πέρυσι στην Ιαπωνία, περιείχε πολλούς επιστημονικούς όρους, προκαλώντας ανησυχία και σύγχυση σε πολλούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Ορισμένες πόλεις έκλεισαν τις παραλίες και ακύρωσαν ετήσιες εκδηλώσεις, απογοητεύοντας πολλούς ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια των βουδιστικών εορτών της Ιαπωνίας.

Πολλοί άνθρωποι ανέβαλαν τότε τα προγραμματισμένα ταξίδια τους και έσπευσαν να αγοράσουν ρύζι, αποξηραμένα ζυμαρικά, εμφιαλωμένο νερό και φορητές τουαλέτες, αφήνοντας τα ράφια άδεια σε πολλά σουπερμάρκετ στη δυτική Ιαπωνία και ακόμη και στο Τόκιο, το οποίο βρίσκεται εκτός της επικίνδυνης περιοχής.

