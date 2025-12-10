Φλωρίδης: Καμία «απειλή» από την παρέμβαση Τζαβέλλα – «Γκάνγκστερ» όσοι προκάλεσαν επεισόδια στα μπλόκα

Τον χαρακτηρισμό «γκάνγκστερ» χρησιμοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, για τους πρωταγωνιστές στις αγριότητες από αγρότες της Κρήτης, ενώ παράλληλα απέρριψε την κριτική περί «εμπρηστικής» παρέμβασης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μορφών που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν λάβει.

«Οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Οτι όπου διαπράττονται εγκλήματα, οι αστυνομικές Αρχές μπορούν να συγκροτήσουν δικογραφίες και οι εισαγγελείς να κάνουν διώξεις. Δεν υπάρχει κάποια απειλή. Δεν απειλείται κανείς από αυτούς που διαδηλώνουν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας», επεσήμανε σε δηλώσεις του στο Οpen ο κ. Φλωρίδης και αφού τόνισε πως είναι «αυτονόητη υποχρέωση η εφαρμογή της νομιμότητας», σχολίασε δηκτικά πως οι μόνοι που απειλούνται είναι «οι γκάνγκστερ, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς».

«Ο κόσμος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος, οι εργαζόμενοι, οι καρκινοπαθείς που δεν πήραν τα φάρμακά τους γιατί αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Φαίνεται κάποιους από αυτούς που έκλεισαν το αεροδρόμιο, δεν τους νοιάζει αν συνάνθρωποί τους θα χάσουν τη ζωή τους», παρατήρησε σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο υπουργός Δικαιοσύνης, με αφορμή την αδυναμία αερομεταφοράς-παράδοσης ραδιοφαρμάκου, εξαιτίας της κατάληψης στο «Νίκος Καζαντζάκης», που είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν είκοσι προγραμματισμένα ραντεβού ογκολογικών ασθενών.

Εκτίμηση εξάλλου του υπουργού ήταν ότι οι αγρότες δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση διαλόγου που τους απευθύνει η κυβέρνηση, επειδή δεν έχουν συγκεκριμένα –πόσο μάλλον ενιαία– αιτήματα.

«Η κυβέρνηση διά του Πρωθυπουργού έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο συντεταγμένα με τα προβλήματα που τους απασχολούν. Αυτή η πρόσκληση μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτή, γιατί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης και συνέχισε λέγοντας:

«Καλό θα είναι λοιπόν να συγκροτηθούν, να έχουν μια αντιπροσωπεία για να μιλήσουν με την κυβέρνηση και να δούμε τι από αυτά που ζητούν μπορούμε να κάνουμε. Αν το βασικό αίτημα είναι γιατί άργησαν να πληρωθούν οι ενισχύσεις, η απάντηση είναι ότι οι κινητοποιήσεις άρχισαν αφού ξεκίνησαν οι πληρωμές. Οταν έχει εξαγγελθεί ότι θα πληρωθούν 600 εκατ. παραπάνω, είναι δυσανάλογο το κόστος που πληρώνει η χώρα με το κλείσιμο των δρόμων και των αεροδρομίων, επειδή καθυστέρησαν για έναν μήνα να πάρουν τα χρήματα. Κάθε μέρα, από κάθε μπλόκο, ακούμε κάτι διαφορετικό».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μίλησε για διαφορετικά αιτήματα ανά μπλόκο!

«Υπάρχει αυτήν τη στιγμή συντονιστικό όργανο από την πλευρά τους; Ο λόγος που δεν έγινε μέχρι τώρα η συνάντηση μαζί τους, είναι γιατί τα αιτήματα ανά μπλόκο είναι διαφορετικά. Τα προβλήματα λύνονται μόνο αν καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Διαμαρτύρονται οι αγρότες, αλλά δεν πρέπει να εκφράσουν συντεταγμένα ποια είναι τα δικά τους αιτήματα. Αλλα τα προβλήματα στις Σέρρες με το ΑΤΑΚ, άλλα είναι στην Κρήτη με το ζωικό κεφάλαιο, άλλα στη Θεσσαλία», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

