Από τη γη της Φλόριντα στη Σελήνη: Ξεκίνησε το ταξίδι του «Αρτεμις»

Στη 1:47 μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 8:47 π.μ. Τετάρτης ώρα Ελλάδας), η αποστολή «Artemis 1» ξεκίνησε, χωρίς πλήρωμα, το δοκιμαστικό ταξίδι της για το φεγγάρι ύστερα από δύο αναβολές λόγω τεχνικών προβλημάτων και κακών καιρικών συνθηκών –αναβολές που είχαν πλήξει κάπως και την αυτοπεποίθηση της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος, της πολυδιαφημισμένης NASA.

Αυτή τη φορά, τα χαμόγελα επέστρεψαν στη NASA και στο ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, από όπου εκτοξεύτηκε ο ύψους 100 μέτρων πύραυλος SLS, που μεταφέρει το διαστημόπλοιο «Orion» στο Διάστημα.

«Ενα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση της Σελήνης μόλις ξεκίνησε», ανέφερε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία στο Twitter.

We are going. For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022

Στόχος της αποστολής είναι να δοκιμαστούν όλες οι λειτουργίες του ώστε στο επόμενο ταξίδι, να μεταφέρει αστροναύτες ξανά στη Σελήνη μετά από μισό αιώνα και τις θρυλικές αποστολές «Απόλλων».

Η αποστολή αστροναυτών στον φυσικό δορυφόρο της Γης προβλέπεται να γίνει το αργότερο το 2026, ώστε μελλοντικά να μπορέσει να υπάρξει μια επανδρωμένη αποστολή στον Αρη.

Τον προσεχή Δεκέμβριο, η NASA θα γιορτάσει τα 50 χρόνια από το «Apollo 17» (7 Δεκ 1972 – 19 Δεκ 1972), την τελευταία φορά που άνθρωπος πάτησε στη Σελήνη –ήταν ο Γιουτζίν Σέρμαν.

Προς τιμήν του «Απόλλωνα» το νέο πρόγραμμα της NASA πήρε το όνομα της Αρτέμιδος, δίδυμης αδελφής του θεού του ήλιου.

Οι προηγούμενες εκτοξεύσεις που αναβλήθηκαν ήταν προγραμματισμένες για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

What a sight to behold! 🚀 The @NASA_Orion spacecraft, built by us, has cleared the tower and is headed to the Moon! pic.twitter.com/M6F79Ns2sD — Lockheed Martin Space (@LMSpace) November 16, 2022

Θα χρειαστούν μερικές ώρες ώστε ο πύραυλος να ολοκληρώσει τους ελιγμούς του γύρω από τη Γη για να στείλει την κάψουλα Orion προς τη Σελήνη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σχεδιάζει μία σειρά από ακόμα πιο σύνθετες αποστολές κατά την επόμενη δεκαετία που θα έχουν ως αποτέλεσμα μία πιο σταθερή παρουσία στο δορυφόρο της Γης, με την δημιουργία οικισμών και τη χρήση ρόβερ, μαζί με ένα μίνι διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Το «Orion» θα χρειαστεί 26 ημέρες για να ολοκληρώσει την αποστολή του. Στο κοντινότερο σημείο της, η κάψουλα θα απέχει μόλις 100 χλμ από την επιφάνεια της Σελήνης.

Two Moon rockets, 50 years apart. On this day 50 years ago, the Apollo 17 mission had just completed its wet dress rehearsal. Today at @NASA_Kennedy, NASA's Artemis mission sits on its launch pad, ready for launch at 1:04 am ET. pic.twitter.com/qwyWX2MTKy — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 15, 2022

Αν όλα πάνε καλά, η κάψουλα πρόκειται να επιστρέψει στη Γη στις 11 Δεκεμβρίου. Η επιστροφή είναι το δυσκολότερο σημείο της αποστολής. Το διαστημόπλοιο θα εισέρθει στη γήινη ατμόσφαιρα με μεγάλη ταχύτητα, 38.000 χλμ την ώρα ή 32 φορές την ταχύτητα του ήχου.

All four of Orion's solar arrays have deployed. pic.twitter.com/4DtzRO3Bl3 — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 16, 2022

Μια ασπίδα στην κάτω πλευρά του πρέπει να αντιμετωπίσει θερμοκρασίες που προσεγγίζουν τους 3.000 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες.

Mission Time: 0 days, 1 hrs, 48 min

Orion is 1,202 miles from Earth, 246,467 miles from the Moon, cruising at 21,868 miles per hour.

P: (988, 4428, 2460)

V: (-17544, 10386, 7910)

O: 68º, 75.4º, 285.1º

What's this? https://t.co/voR4yGy2mg #TrackArtemis pic.twitter.com/LvIXrETNOb — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 16, 2022

H NASA έχει δημιουργήσει ένα ειδικό site για την παρακολούθηση της αποστολής σε πραγματικό χρόνο.

Στο διαστημόπλοιο βρίσκονται δύο θηλυκές κούκλες, η Χέλγκα και η Ζοχάρ, που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να διαπιστώσουν τις επιπτώσεις της πτήσης στο γυναικείο σώμα.

Οι δύο κούκλες κάθονται στα καθίσματα των επιβατών του «Orion», έτσι ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να παρακολουθήσουν την επίδραση της θανατηφόρας διαστημικής ακτινοβολίας πάνω τους.

Τα ομοιώματα -τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό ακτινοθεραπείας- έχουν όργανα και οστά από ειδικά πλαστικά που μιμούνται τα οστά, τους μαλακούς ιστούς και τα όργανα των γυναικών. Περιέχουν επίσης χιλιάδες ανιχνευτές για την παρακολούθηση των δόσεων ακτινοβολίας κάθε πέντε λεπτά.

Η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι ότι η Ζοχάρ φορά ειδικό προστατευτικό γιλέκο για να προστατεύσει το άνω μέρος του σώματος και τη μήτρα από την ακτινοβολία.

Η NASA έχει υποσχεθεί να στείλει την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη το 2025. Ομως, το γυναικείο σώμα είναι εξαιρετικά ευάλωτο στη διαστημική ακτινοβολία.

Μία ακόμη κούκλα, που φοράει τη στολή του συστήματος επιβίωσης πληρώματος του «Οrion», κάθεται στη θέση του κυβερνήτη, εφοδιασμένη με αισθητήρες για να παρέχει δεδομένα σχετικά με το τι μπορεί να βιώσουν τα μέλη του πληρώματος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

