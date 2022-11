Τι εννοούσε τελικά η Θεανώ Φωτίου;

Οι Αμερικάνοι. Οι μεγαλοκαρχαρίες. Αμφότεροι είναι στάνταρ χαρακτήρες στις πολιτικές συζητήσεις στην Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι θέλουν. Δεν χρειάζεται παρά να πεις «ξέρεις τώρα, το θέλουν οι Αμερικάνοι» για να αποκτήσεις σοφιστικέ πρόσωπο. Δεν είσαι σαν τον λαουτζίκο που δεν βλέπει πίσω από τα γεγονότα. Το τι είναι αυτό που γίνεται δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Φτάνει το μυστηριώδες «το κάνουνε επειδή τους το ζητήσανε οι Αμερικάνοι» και δικαιολογούνται έργα από την εκβάθυνση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, μέχρι την κεντρική αποχέτευση του Γέρακα.

Το δεύτερο είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Τα συμφέροντα. Τα οποία μάχονται για τηλεοπτικές άδειες, μεταφορές πετρελαίου, εκμετάλλευση πηγών ενέργειας, μέχρι και για τις απεντομώσεις. Πολυκατοικιών. Για τα οποία δεν χρειάζεται να αναφερθούν ονόματα. «Ξέρεις τώρα…». Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κουνήσεις το κεφάλι. Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρεις αυτό που όλη η Ελλάδα ξέρει. Ποιο; Ξέρεις τώρα.

Το μόνο εντυπωσιακό ήταν ότι αυτή τη φορά η συζήτηση για τα μεγάλα συμφέροντα δεν έγινε σε ένα παγκάκι του Ζαππείου, αλλά στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Και ότι ομιλητής δεν ήταν κάποιος συνταξιούχος, αλλά η πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Θεανώ Φωτίου. Η οποία απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, είπε «γίνονται όσα παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες από επιχειρηματίες που προφανώς δεν έμειναν ευχαριστημένοι από όσα κάνατε. Το θέμα των υποκλοπών συνδέεται ευθέως με τα 72 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ». Υποβαθμίζοντας το χέρι του Αβιλα, αλλά επιβεβαιώνοντας την εντύπωση ότι οι κατάλογοι με τα τηλέφωνα που παρακολουθούντο είναι επιλεκτικοί. «Πάρε αυτά και βάλ’ τα. Και βλέπουμε».

Μέχρι τώρα όλα καλά. Επειδή όμως δεν μιλάμε για παγκάκι του Ζαππείου, αλλά για έδρανο της Βουλής, κάποιες επεξηγήσεις είναι αναγκαίες.

Οι επιχειρηματίες δεν έμειναν ευχαριστημένοι επειδή η κυβέρνηση δεν έδωσε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φάνε; Τότε μιλάμε για έναν κυβερνητικό θρίαμβο, που η Θεανώ Φωτίου και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται να αναφέρουν.

Δεν είναι ευχαριστημένοι επειδή βλέπουν ότι τα χρήματα θα τα φάνε άλλοι; Τότε πρέπει να ειπωθεί ποιοι είναι αυτοί που θα φάνε και ποιοι αυτοί που είναι στην απέξω και μοιράζουν ονόματα. Που πιο εύκολα βλέπω τη Φωτίου να τραγουδάει τον ύμνο της ΝΔ, παρά να το λέει.

«Καθόμαστε που καθόμαστε πέντε άτομα στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, να μην πούμε και καμιά –αλλιώς το λένε στο ανέκδοτο– σαχλαμάρα για να περάσει η ώρα». Ανθρώπινο. Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Βαξεβάνης, που στο «Documento» τα έχωσε στη Φωτίου, δεν καταλαβαίνουν από χιούμορ.

Οσο για τον κατάλογο των υποκλοπών, πάει να γίνει σαν κατάλογος προσκεκλημένων της Προεδρίας την Δημοκρατίας που anybody who is somebody νιώθει ντεκλασέ αν δεν τον έχει καλέσει η Πρόεδρος στη γιορτή της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν του βγήκε για να χτυπήσει τον Μητσοτάκη, να βάλει την υπόθεση στο ίδιο συρτάρι με τη Novartis και, αν συνεχίσει να τον ενδιαφέρει, να μάθει τι ήταν τελικά αυτός το κατάλογος με τα τηλέφωνα που μοιραζόταν σαν κατάλογος πιτσαρίας.

