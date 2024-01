ΗΠΑ: Σκηνοθετικό ντεμπούτο για την πρώην Πρώτη Θυγατέρα

Η Μάλια Ομπάμα, κόρη της Μισέλ και του Μπαράκ Ομπάμα, ακολουθεί τα βήματα των γονέων της όσον αφορά τόσο τις σπουδές όσο και τη δημοσιότητα, όχι όμως με τον τρόπο της πολιτικής: η κοπέλα έγινε καλλιτέχνιδα του σινεμά και δη σκηνοθέτρια-σεναριογράφος, ωστόσο με πολιτικό «βλέμμα» στα πράγματα (όχι κομματικό, βέβαια). Μάλιστα την περασμένη Πέμπτη έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο της με την προβολή του μικρού μήκους φιλμ «The Heart» («Η Καρδιά») στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2024, στην Πολιτεία Γιούτα. Πριν από την προβολή εμφανίστηκε η ίδια στη σκηνή και παρουσίασε το έργο της. Αξιο μνείας είναι το γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε το επώνυμό της στο φιλμ, αφού το υπέγραψε απλώς ως Μάλια Αν.

Σε ειδική εκδήλωση των διοργανωτών του φεστιβάλ, με την ονομασία «Γνωρίστε τον καλλιτέχνη», η οποία κυκλοφόρησε και στο YouTube, η Μάλια περιέγραψε την ταινία της οποίας υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Είπε ότι «είναι μια περίεργη μικρή ιστορία, κάτι σαν παραμύθι», που αφορά τον θρήνο ενός άνδρα για την απώλεια της μητέρας του και τις τελευταίες επιθυμίες της. «Η ταινία μου αφορά την απώλεια και τους μοναχικούς ανθρώπους, αφορά τη συγχώρεση και τη λύπη» είπε η 25χρονη Μάλια. «Πιστεύω ότι δούλεψα σκληρά για να δείξω πού μπορεί να υπάρχει η τρυφερότητα. Απολαύστε το φιλμ. Ελπίζω να σας κάνει να νιώσετε λιγότερη μοναξιά ή, τουλάχιστον, να σας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους μοναχικούς ανθρώπους».

Η προβολή στο Prospector Square Theatre στο Park City της Γιούτα ήταν το πρώτο «κόκκινο χαλί» της Μάλια Αν, έγραψε η Corriere della Sera, όμως η καριέρα της στο σινεμά ξεκίνησε πριν από καιρό. Αφ’ ότου αποφοίτησε το 2021 από το Χάρβαρντ, δηλαδή από πανεπιστήμιο όπου οι γονείς της σπούδασαν Νομικά, εργάστηκε ως ασκουμένη στα γυρίσματα της σειράς του HBO «Girls», ως βοηθός παραγωγής στο «Extant» του CBS, ενώ πέρσι έγραψε και ένα από τα επεισόδια του «Swarm», παραγωγής Amazon Prime Video. Το πρώτο εξάμηνο του 2017 έκανε την πρακτική άσκησή της στην Weinstein Co., την εταιρεία παραγωγής του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, βέβαια προτού ο πρώην ιδρυτής της Miramax αντιμετωπίσει τις κατηγορίες περί σεξουαλικής βίας για τις οποίες καταδικάστηκε το 2020 σε 23 χρόνια φυλάκιση.

Το φιλμ «The Heart» θα είναι διαθέσιμο στο κοινό για εξ αποστάσεως θέαση, διαδικτυακή, από τις 25 Ιανουαρίου μέχρι τις 28 Ιανουαρίου. Ως γνωστόν, η οικογένεια των Ομπάμα δραστηριοποιείται στον κινηματογραφικό τομέα: το 2018 η εταιρεία τους Higher Ground Productions υπέγραψε συμφωνία με το Netflix. Από τη συγκεκριμένη συμφωνία γεννήθηκαν ταινίες και ντοκιμαντέρ για τα οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κέρδισε δύο συνεχόμενα βραβεία Emmy ως καλύτερος αφηγητής – μάλιστα το τελευταίο το έλαβε πριν από δύο εβδομάδες για το φιλμ «Working: What We Do All Day («Δουλεύοντας: Τι κάνουμε όλη την ημέρα»).

Το μιλανέζικο μέσο έδωσε και ορισμένα παρακαλλιτεχνικά-παραπολιτικά ειδησάρια για τους Ομπάμα. Οταν τον Σεπτέμβριο του 2017 η Μάλια πήγε στο Χάρβαρντ, έγραψαν οι Ιταλοί, ο πατέρας της τη συνόδευσε. «Ηταν σαν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς» είχε πει ο πρόεδρος. «Είμαι υπερήφανος που δεν έκλαψα μπροστά της. Ομως στον δρόμο της επιστροφής οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών προσποιήθηκαν ότι δεν με άκουσαν να κλαίω και να φυσάω τη μύτη μου». Με την ίδια υπερηφάνεια και με ένα αίσθημα συγκίνησης, όπως κάθε γονιός στη θέση τους, οι Ομπάμα είδαν και το ντεμπούτο της κόρης τους στον χώρο των φιλμ μικρού μήκους.

