ΗΠΑ: Πεζοναύτες τώρα και στη Φλόριντα κατά μεταναστών

Μετά το Λος Αντζελες, οι πεζοναύτες επιστρατεύονται και στη Φλόριντα για την υποστήριξη της (αντι)μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον αναπτύσσει συγκεκριμένα 200 πεζοναύτες στη Φλόριντα για να παράσχουν διοικητική και επιμελητειακή υποστήριξη στις επιχειρήσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Η ανάπτυξη αυτή είναι η πρώτη μιας σειράς τέτοιων επιχειρήσεων που ζητήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας για να βοηθηθεί η ICE στην εφαρμογή της πολιτικής που έχει χαράξει ο Τραμπ κατά της μετανάστευσης.

In accordance with the June 17th Department of Defense statement (https://t.co/jQjylY3thX), USNORTHCOM announces 200 Marines are going to Florida to provide administrative and logistical support to Immigrations and Customs Enforcement.https://t.co/WP2Xfmj5op pic.twitter.com/JH5SNhezVZ

— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) July 3, 2025