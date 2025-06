Η Συρία επιβάλλει πιο «σεμνό» ντύσιμο στις γυναίκες

Να φορούν μπουρκίνι ή ενδύματα που καλύπτουν πλήρως το σώμα στις δημόσιες παραλίες ζητούν από τις γυναίκες οι νέες ισλαμιστικές Αρχές της Συρίας. Ωστόσο από το μέτρο εξαιρούνται τα ιδιωτικά πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Πρόκειται για μια απόφαση του υπουργείου Τουρισμού που ανακοινώθηκε έξι μήνες αφότου ο συνασπισμός των ισλαμιστών ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Ασαντ. Επικαλούμενο το «κοινό συμφέρον», το υπουργείο καλεί τους παραθεριστές να φορούν «πιο σεμνά» ρούχα στις παραλίες. Οι γυναίκες, συγκεκριμένα, θα πρέπει να φορούν μπουρκίνι ή άλλου είδους μαγιό που καλύπτει το σώμα. Εκτός των παραθαλάσσιων ζωνών, θα πρέπει να φορούν «φαρδιά» ρούχα, ενώ οι άνδρες απαγορεύεται να κυκλοφορούν γυμνόστηθοι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου, το οποίο μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Syria keeps on winning!

Syrian ministry of Tourism issues a directive prohibiting swim gear that is not considered modest – the directive also issues exceptions for public areas such hotels that are considered *premium* or *international* so that the Syrian upper class can… pic.twitter.com/s9haAGdiZ2

— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) June 10, 2025