Η πολιτική ορθότητα λογόκρινε και τον Ρόαλντ Νταλ

Ο εκδοτικός οίκος Puffin Books, ο οποίος κυκλοφορεί τα βιβλία του θρυλικού ουαλού συγγραφέα παραμυθιών Ρόαλντ Νταλ, τα αποψίλωσε από ενοχλητικές λέξεις: δηλαδή από κάτι «χοντρός», «άσχημος» ή «νάνος» που υπήρχαν στις σελίδες τους. Και το έκανε επειδή απλώς μπορεί: ο Νταλ έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια, ενώ οι κληρονόμοι του φαίνεται ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τη λογοκρισία.

Αλλοι όμως έχουν. Ο σπουδαίος συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι και την ώρα της διάλεξής του έπεσε θύμα επίθεσης ενός μισαλλόδοξου μαχαιροβγάλτη, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης. Ο κόσμος θα έκανε καλά να τον ακούσει, σημείωσε η Corriere della Sera. Κανείς δεν ξέρει το θέμα καλύτερα από αυτόν.

«Ο Ρόαλντ Νταλ δεν ήταν άγγελος, αλλά αυτό είναι ένα παράλογο. Ο Puffin Books και οι κληρονόμοι του Νταλ πρέπει να ντρέπονται» έγραψε στο Twitter ο Ρούσντι σχολιάζοντας την είδηση ​​της λογοκρισίας και της απάλειψης των επίμαχων λέξεων από τις σελίδες των παραμυθιών του.

Roald Dahl was no angel but this is absurd censorship. Puffin Books and the Dahl estate should be ashamed. https://t.co/sdjMfBr7WW

