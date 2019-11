Η παρανομία βοήθησε τον Εγκέλαδο να γκρεμίσει την Αλβανία

Καθώς κυλάει ο χρόνος μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Αλβανία, οι εκεί υπεύθυνοι -και σε διάφορες βαθμίδες της διοίκησης- προσπαθούν αφ’ ενός να συνέλθουν από το σοκ και αφ’ ετέρου να αιτιολογήσουν τις καταστρεπτικές συνέπειές του. Γιατί, άραγε, υπήρξαν τόσες καταστροφές;

«Είναι τραγωδία για όλους μας, και αυτήν την κατάσταση την αντιμετωπίζουμε καλύτερα με τη διεθνή βοήθεια. Πρέπει να πάρουμε το μάθημά μας: πληρώνουμε τις συνέπειες της άναρχης, χωρίς κανόνες οικοδόμησης της δεκαετίας του ’90, μιας οικοδόμησης που έγινε παντού, στα βουνά, στις πόλεις και στις παραλίες».

Ο δήμαρχος Τιράνων Εριον Βελιάι δηλώνει στην Corriere della Sera τα παραπάνω εκφράζοντας, παράλληλα, και στο Twitter τη συντριβή του: «Αυτές οι ημέρες είναι από τις πλέον επώδυνες στη ζωή μου» λέει.

This was one of the most painful days of my life 😓

Over a dozen taken from us in nearby Durres/Thumane in the dead of night by 6.3 earthquake 🖤

But, in the midst of tragedy, 50+ rescues, like Ram Lala lifted from rubble by our Tirana rescue team @EKacidhja & Kosova Police 🙏🏻 pic.twitter.com/pOmPQzP5qb

