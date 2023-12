Η Ουκρανία κατέστρεψε ρωσικό αποβατικό σκάφος στην Κριμαία

Αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στο λιμάνι της πόλης Φεοντόσια, στις ακτές της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αρχικά έγινε γνωστό μέσω σειράς αναφορών σε ρωσικά και ουκρανικά ΜΜΕ.

Αργότερα το Κίεβο ανακοίνωσε πως η ουκρανική πλευρά βρίσκεται πίσω από το πυραυλικό πλήγμα, το οποίο είχε ως στόχο το αποβατικό πλοίο «Novocherkassk, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τη Μόσχα.

Βίντεο που ανέβηκαν στο Telegram κατέγραψαν τις εκρήξεις αυτές και την πυρκαγιά που ακολούθησε. Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης της Κριμαίας, ανέφερε μέσω της ίδιας πλατφόρμας ότι «η περιοχή του λιμανιού αποκλείστηκε», «οι εκρήξεις έχουν σταματήσει» και «η πυρκαγιά (που προκάλεσαν) οριοθετήθηκε».

«Ολες οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου» και «κάτοικοι παρακείμενων κατοικιών θα απομακρυνθούν εσπευσμένα» από την περιοχή, πρόσθεσε ο Αξιόνοφ περί τις 04:15 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:15 ώρα Ελλάδας), μια ώρα και πλέον μετά την επίθεση.

The Russian Defense Ministry has admitted that their landing ship was "damaged." They write that it allegedly repelled a strike of the AFU's air guided missiles. And even shot down Ukrainian airplanes.

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε, δύο τραυματίστηκαν και ένα αποβατικό πλοίο, το «Novocherkassk», υπέστη ζημιές σε ουκρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στο λιμάνι Φεοντόσια στην Κριμαία, ανακοίνωσαν αργότερα το ρωσικό υπουργείο Αμυνας και τοπικός αξιωματούχος.

Το ρωσικό υπουργείο πρόσθεσε πως για την επίθεση στη Φεοντόσια η Ουκρανία χρησιμοποίησε κατευθυνόμενους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από αεροσκάφος.

