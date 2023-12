Συγγενείς ομήρων αποδοκίμασαν τον Νετανιάχου στην Κνεσέτ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τη Γάζα, την Δευτέρα και δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα καταφέρει να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται από τους παλαιστίνιους τρομοκράτες αν δεν συνεχίσει την στρατιωτική επιχείρηση.

«Δεν θα είχαμε επιτύχει έως τώρα να απελευθερώσουμε περισσότερους από 100 ομήρους χωρίς στρατιωτική πίεση», είπε ο Νετανιάχου μιλώντας αργότερα στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

«Και δεν θα επιτύχουμε να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους χωρίς στρατιωτική πίεση», πρόσθεσε.

«Δεν πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο όσο δεν έχουμε επιτύχει τη νίκη εναντίον εκείνων που θέλουν τις ζωές μας. Δεν θα σταματήσουμε πριν από τη νίκη», τόνισε.

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε μεταβεί στη Γάζα, όπου σύμφωνα με τους Times of Israel επισκέφθηκε μια ταξιαρχία εφέδρων, και υποσχέθηκε «εντατικοποίηση» των μαχών που μαίνονται στον παλαιστινιακό θύλακα εναντίον της Χαμάς.

«Επιστρέφω τώρα από τη Γάζα. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε να πολεμάμε και εντείνουμε τις μάχες τις επόμενες ημέρες και αυτή θα είναι μια μακρά μάχη που δεν πλησιάζει στο τέλος», είπε ο Νετανιάχου ενώπιον βουλευτών του κόμματός του Λικούντ.

Τον ισραηλινό πρωθυπουργό αποδοκίμασαν στην Κνεσέτ οικογένειες ομήρων.

«Τώρα, τώρα!», φώναζαν γονείς ομήρων διακόπτοντας σε πολλά σημεία την ομιλία, την ώρα που ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωνε πως οι ισραηλινές δυνάμεις χρειάζονται «περισσότερο χρόνο» για να καταφέρουν να τους απελευθερώσουν συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου 156 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξης της φάσης χερσαίων επιχειρήσεων στον πόλεμο, στα τέλη Οκτωβρίου.

