Η Ουκρανία κατέστρεψε πανάκριβο ρωσικό υποβρύχιο με θαλάσσια drones

Οι ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας ισχυρίζονται ότι ανατίναξαν για πρώτη φορά ρωσικό υποβρύχιο χρησιμοποιώντας θαλάσσια drones. Το σκάφος, που μετέφερε ρωσικούς πυραύλους κρουζ Kalibr και εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 340 εκατομμύρια ευρώ, υπέστη σοβαρές ζημιές μετά την επίθεση στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Η SBU δεν διευκρίνισε την ημερομηνία ούτε την ώρα της επίθεσης, αλλά, σύμφωνα με την βρετανική Telegraph, εάν αυτή επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά που μη επανδρωμένο υποβρύχιο του Κιέβου πλήττει τον ρωσικό στόλο από την έναρξη της εισβολής της Μόσχας.

Ο ρωσικός στόλος στη Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσε ότι μια απόπειρα των Ουκρανών να επιτεθούν στη ρωσική ναυτική βάση απέτυχε. «Κανένα πλοίο ή υποβρύχιο του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκεται στη βάση του Νοβοροσίσκ δεν υπέστη ζημιές», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, συμπληρώνοντας ότι «δεν υπήρξαν τραυματισμοί των μελών του πληρώματος».

Βίντεο που φέρεται να καταγράφει την επίθεση δείχνει πολλά ρωσικά πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο να αναδύεται, πριν από μία ξαφνική έκρηξη στο νερό. Τα πλάνα δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές, αλλά το Reuters επιβεβαίωσε ότι η τοποθεσία είναι το Νοβοροσίσκ, εξετάζοντας τη διάταξη και τις προβλήτες του λιμανιού.

Σύμφωνα με την SBU, το υποβρύχιο που «έφερε τέσσερις εκτοξευτές πυραύλων κρουζ Kalibr», ουσιαστικά αχρηστεύθηκε και η αντικατάστασή του, δεδομένων των διεθνών κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, θα κοστίσει ως και 420 εκατομμύρια ευρώ. «Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας πραγματοποίησε μια ακόμη μοναδική ειδική επιχείρηση στη ναυτική επίθεση στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ με τη χρήση υποβρυχίων drones Sub Sea Baby», ανέφερε η SBU.

Τα εν λόγω αναβαθμισμένα ουκρανικά drones παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα μη επανδρωμένα υποβρύχια φέρονται να επιχειρούν σε αποστάσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και να μεταφέρουν ωφέλιμο εκρηκτικό φορτίο έως και 2.000 κιλών – περίπου το διπλάσιο από το προηγούμενο όριό τους.

Σύμφωνα με το Κίεβο, έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για να πλήξουν την γέφυρα Κερτς, η οποία συνδέει την Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία, καθώς και τρία πετρελαιοφόρα που έχουν υποστεί κυρώσεις και συνδέονται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ντμίτρο Πλετεντσούκ, εκπρόσωπος του ουκρανικού ναυτικού, δήλωσε στο Reuters ότι η επιχείρηση εναντίον υποβρυχίου σηματοδοτεί «ένα ακόμη σημείο καμπής» στις ναυμαχίες των δύο χωρών. Ο Αλεξάντερ Καμίσιν, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε στο X/Twitter ότι είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία που υποβρύχιο drone εξουδετερώνει επανδρωμένο υποβρύχιο.

Οι Kalibr είναι από τους πιο σύγχρονους και ακριβείς πυραύλους κρουζ στο οπλοστάσιο της Ρωσίας. Είναι πανάκριβοι και υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το πόσοι έχουν απομείνει στο οπλοστάσιο της Μόσχας, εξαιτίας των δυσκολιών στην προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από τη Δύση. Τα υποβρύχια Βαρσαβιάνκα είναι γνωστά ως «Μαύρες Τρύπες», λόγω της ικανότητάς τους να απορροφούν ήχους και να παραμένουν αόρατα στα ραντάρ.

Πιστεύεται ότι η Ρωσία διαθέτει μόλις δώδεκα υποβρύχια αυτού του τύπου – έξι στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας και έξι στον στόλο του Ειρηνικού, σύμφωνα με την SBU. Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας αναφέρει ότι το Νοβοροσίσκ είναι λιμάνι με αυστηρή προστασία και η απώλεια ενός σκάφους με πυραύλους κρουζ Kalibr σημαίνει μείωση της ρωσικής ικανότητας να πλήττει το έδαφος της Ουκρανίας.

Το Κίεβο έχει καταστεί διεθνής ηγέτης στα θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη, έχοντας πραγματοποιήσει τουλάχιστον 13 επιθέσεις στο ρωσικό στόλο μέσω αυτών. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν σε μια ναυτική βάση στη Σεβαστούπολη, γεγονός που ανάγκασε τη Μόσχα να μεταφέρει τα πλοία της από το λιμάνι της Κριμαίας σε αυτό του Νοβοροσίσκ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις ναυτικές της επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η Ρωσία βομβαρδίζει τακτικά το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού. Τα μη επανδρωμένα σκάφη έχουν καταστεί κρίσιμο κομμάτι στον πόλεμο του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας, καθώς οι συσκευές είναι φθηνότερες και ταχύτερες στην παραγωγή από τα συμβατικά όπλα.

