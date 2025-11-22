Τα θαλάσσια drones ανοίγουν νέο θανατηφόρο μέτωπο στους ωκεανούς

Το Magura, ένα από τα φημισμένα ουκρανικά drones που έχουν σαρώσει τη Μαύρη Θάλασσα, μπορεί να μεταφέρει δύο πυραύλους τύπου Sidewinder και συμμετέχει στο ετήσιο πείραμα μη επανδρωμένων τεχνολογιών του πορτογαλικού Nαυτικού, REPMUS. Η ναυτική άσκηση διοργανώνεται από το 2010, αλλά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει αυξηθεί δραματικά σε κλίμακα.

Η φετινή άσκηση, που πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά της χερσονήσου Τρόια, νότια της Λισαβόνας, έφερε σε επαφή το ουκρανικό Ναυτικό με τις ναυτικές δυνάμεις αρκετών χωρών – μελών του NATO, αλλά και με δεκάδες εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας και τα πειραματικά όπλα τους, σε μια εικονική μάχη τριών εβδομάδων για τον έλεγχο 16.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων ωκεανού.

Αν και παραδοσιακή στρατιωτική άσκηση προς όφελος της Ουκρανίας, η REPMUS, όπως επισημαίνει δημοσίευμα της Telegraph, ήταν και ένα πείραμα για τις εταιρείες ώστε να δοκιμάσουν τον νέο τους εξοπλισμό σε πραγματικά σενάρια πολέμου και, το πιο σημαντικό για αυτές, να εντυπωσιάσουν πιθανούς πελάτες τους.

Τα μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας (USV) έκαναν το επιχειρησιακό ντεμπούτο τους τον Οκτώβριο του 2022, όταν η Ουκρανία εξαπέλυσε μια επιδρομή – καμικάζι στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι της Σεβαστούπολης. Η επίθεση γνώρισε μέτρια επιτυχία, καταστρέφοντας μεν αλλά χωρίς να βυθίσει κανέναν από τους στόχους της. Εκ των υστέρων, ωστόσο, αποδείχθηκε κρίσιμη.

Τρία χρόνια μετά την πρώτη επιδρομή στη Σεβαστούπολη, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη κυριαρχούν στη Μαύρη Θάλασσα, γράφει η Telegraph. Κινούνται γρήγορα και είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να αναχαιτιστούν. Ετσι, έχουν ουσιαστικά αναγκάσει τον συμβατικό στόλο της Ρωσίας να εγκαταλείψει τη Σεβαστούπολη, με τα εναπομείναντα πλοία του να βρίσκονται πια αγκυροβολημένα στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Κατασκευασμένα για να μεταφέρουν εκρηκτικά για επιθέσεις καμικάζι, τα Magura διαθέτουν πλέον και πολυβόλα, καθώς και αντιαεροπορικούς και αντιπλοϊκούς πυραύλους. Κάποια, μάλιστα, λειτουργούν και ως μικροσκοπικά αεροπλανοφόρα, αναπτύσσοντας τετρακόπτερα ιπτάμενα drones κρυμμένα κάτω από μια καταπακτή στο κατάστρωμά τους.

Εν ολίγοις, η Ουκρανία έχει ξεκινήσει μια επανάσταση στον θαλάσσιο πόλεμο που δεν έχει σημειωθεί από την άφιξη του υποβρυχίου, αν όχι από τότε που ο ατμός αντικατέστησε τα πανιά στα σκάφη. Αλλες ναυτικές δυνάμεις κρατούν σημειώσεις. Στα τέλη Αυγούστου, η Μόσχα σημείωσε την πρώτη νίκη της μέσω USV, με μια επίθεση σε ένα ουκρανικό αναγνωριστικό πλοίο στις εκβολές του Δούναβη.

Πέρα από την Ουκρανία

Η Κίνα, έχοντας στο νου της την Ταϊβάν και τον ευρύτερο δυτικό Ειρηνικό, πέρυσι εγκαινίασε το JARI-USV-A Orca – ένα αθόρυβο καταμαράν 60 μέτρων και το μεγαλύτερο μη επανδρωμένο σκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ. Το Πεκίνο διεξάγει και ωκεανογραφικές έρευνες χρησιμοποιώντας υποβρύχια drones του στρατού. Αλλά και η Ταϊβάν παρουσίασε τέσσερα πειραματικά USV, βασισμένα στα ουκρανικά Magura, σχεδιασμένα να αναχαιτίζουν πιθανές κινεζικές δυνάμεις εισβολής.

Οι ΗΠΑ, γνωρίζοντας ότι μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν την Κίνα στον Ειρηνικό, έχουν υιοθετήσει το GARC, αντίστοιχο του Magura, και σχεδιάζουν μη επανδρωμένα πλωτά σχεδόν τόσο μεγάλα όσο τα κινεζικά. Το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό χρησιμοποιεί υποβρύχια drones που κυνηγούν νάρκες και συμβατικά υποβρύχια, σχεδιάζοντάς τα ώστε να λειτουργούν εξ αποστάσεως στον Βόρειο Ατλαντικό, σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία, αναφέρει η Telegraph.

Στη Γερμανία και τη Σκανδιναβία, οι ναυτικοί διοικητές εξετάζουν πώς η εμπειρία της Μαύρης Θάλασσας θα μπορούσε να μεταφερθεί στην επικίνδυνη και γεμάτη αλάτι Βαλτική, έτσι ώστε να ενισχύσουν την προστασία των αγωγών και των υποθαλάσσιων καλωδίων από δολιοφθορές.

Ωστόσο, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο νέος εξοπλιστικός ανταγωνισμός, η τεχνολογία αλλάζει τόσο γρήγορα, που κανείς δεν έχει ιδέα πού θα φτάσει. Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογικής ανάπτυξης στη Σίλικον Βάλεϊ έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια στροφή στον τομέα της Αμυνας.

Η Anduril Industries, με έδρα στην Καλιφόρνια, η Palantir του δισεκατομμυριούχου τεχνολογίας Πίτερ Τίελ, και, φυσικά, η SpaceX του Ελον Μασκ, έχουν όλες εξασφαλίσει, ή επιδιώξει, συμβόλαια με στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, με την υπόσχεση να παρέχουν λύσεις πιο γρήγορες και πολύ πιο φθηνές από εκείνες των παραδοσιακών κατασκευαστών στρατιωτικών-βιομηχανικών οπλικών συστημάτων.

Η Stark, που ιδρύθηκε πέρυσι από τον Φλόριαν Σάιμπελ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας παραγωγής drones Quantum Systems, με έδρα στο Μόναχο, επίσης συμμετέχει στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο ύπαρξης, η Stark έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 86,3 εκατ. ευρώ και το πρώτο όπλο της, Virtus – ένα αερομεταφερόμενο drone καμικάζι με καθοδήγηση ΤΝ, που ήδη δοκιμάζεται από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας.

Τα ναυτικά drones που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση REPMUS έχουν όλα γκρίζα πάνελ στραμμένα στον ουρανό, καθώς οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς της Starlink του Ελον Μασκ είναι απαραίτητοι για τη σύγχρονη ανάπτυξη των USV. Με την ταχύτητα, την αξιοπιστία και την εμβέλειά του, το δορυφορικό Ιnternet της Starlink επιτρέπει την επιτυχημένη χρήση τους στα ουκρανικά μέτωπα. Προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση.

Μια άλλη παράμετρος που ωθεί την ανάπτυξη των ναυτικών drones είναι το εντυπωσιακά χαμηλό κόστος τους σε σχέση με τα συμβατικά σκάφη. Το Magura κοστίζει περίπου 216.000 ευρώ, ενώ το αμερικανικό του αντίστοιχο, GARC, λιγότερο από 850.000 ευρώ. Οι τεχνολογικές εταιρείες μπαίνουν στην αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ με όπλα τους το χαμηλό κόστος και τη μείωση της γραφειοκρατίας στην παραγωγή και παράδοση των προϊόντων τους.

