Η αληθινή απειλή για τον Πούτιν λέγεται Ναβάλνι

Εν τω μεταξύ στη Μόσχα η αστυνομία δεν περιορίστηκε στις μαζικές συλλήψεις οπαδών του Ναβάλνι, αλλά έπιασε και «επωνύμους», πολιτικούς φίλους του, ακόμη και συγγενείς του.

Με πηγές από το «Ιδρυμα κατά της Διαφθοράς» του Ναβάλνι, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι συνελήφθη ο αδελφός του, Ολεγκ Ναβάλνι, και ερευνήθηκαν εξονυχιστικά διαμερίσματα συνεργατών. Ο αδελφός Ολεγκ είχε αποφυλακιστεί το 2018 αφού εξέτισε ποινή τριάμισι ετών καταδικασμένος για υπεξαίρεση. Η πολιτική ερμηνεία που κάνει ο κύκλος του Ναβάλνι είναι ότι πρόκειται για στημένη υπόθεση, σκευωρία που απέβλεπε στην άσκηση πίεσης στον Αλεξέι.

