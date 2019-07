Για τρίτη φορά έτρεμε δημοσίως η Μέρκελ

Στον ψυχολογικό παράγοντα απέδωσε και το νέο επεισόδιο τρόμου, την Τετάρτη, η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ και διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως καλά και σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της.

«Είμαι καλά. Ηδη πρόσφατα ξαναείπα ότι βρίσκομαι σε φάση επεξεργασίας των τελευταίων στρατιωτικών τιμών με τον (πολωνό) πρόεδρο Ζελένσκι. Αυτή προφανώς δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί, αλλά υπάρχει πρόοδος και πρέπει τώρα για ένα διάστημα να ζω με αυτό, αλλά είμαι πολύ καλά και δεν χρειάζεται ανησυχία», δήλωσε η Μέρκελ, κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον φινλανδό πρωθυπουργό Αντι Ρίνε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το νέο επεισόδιο.

Κληθείσα να τοποθετηθεί σχετικά με το αν θα έπρεπε να δημοσιοποιεί στοιχεία για την υγεία της, όπως συμβαίνει π.χ. στην Φινλανδία, η Μέρκελ τόνισε: «Πιστεύω ότι έγιναν σήμερα οι δηλώσεις μου για αυτό το θέμα και νομίζω ότι η δήλωσή μου ότι είμαι καλά μπορεί να γίνει αποδεκτή. Είπα ότι πρέπει να επεξεργαστώ αυτό το συμβάν, ότι βρίσκομαι σε αυτή την διαδικασία και πιστεύω ότι έτσι όπως ήρθε, κάποια μέρα έτσι θα φύγει. Αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί και κατά τα άλλα είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι μπορώ να αποδώσω καλά».

Νωρίτερα την Τετάρτη, στην επίσημη υποδοχή του πρωθυπουργού της Φινλανδίας, στην Καγκελαρία, η Μέρκελ εμφανίστηκε και πάλι να τρέμει κατά την διάρκεια ανάκρουσης των εθνικών ύμνων των δύο χωρών. Αμέσως μετά, ξεκίνησε να περπατά κανονικά.

«Η καγκελάριος είναι καλά, πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή της με τον φινλανδό πρωθυπουργό και σε λίγο θα παραχωρήσει την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου», δήλωσε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Ούλρικε Ντέμερ.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που συμβαίνει επεισόδιο τρόμου της Μέρκελ, από τον περασμένο μήνα.

Η καγκελάριος εθεάθη να τρέμει έντονα στις 18 Ιουνίου, κατά την υποδοχή του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, αλλά τότε αυτό είχε αποδοθεί στη ζέστη και την αφυδάτωση.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε στις 27 Ιουνίου, σε πρωινή συνάντηση που είχε με τον γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ.

Η ίδια επαναλαμβάνει ότι είναι καλά και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ το ίδιο λένε επισήμως και οι συνεργάτες της.

Οι απόψεις όμως, διίστανται. Οι γιατροί που ερωτώνται από τους δημοσιογράφους, πιστεύουν ότι το τρέμουλο μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, που όλοι έχουν να κάνουν με κάποιο ζήτημα υγείας. Λέγεται μάλιστα, ότι μία υπηρεσία αντικατασκοπείας δυτικής χώρας, πήρε στα χέρια της τον ιατρικό φάκελο της καγκελαρίου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οφείλεται σε νευρολογική νόσο.

#Angela #Merkel just can't stop shaking, she was seen shaking for 3rd time while receiving Finnish Prime Minister #Antti Rinne in Berlin. Maybe she should include a bottle of water in her diplomatic protocol next time. pic.twitter.com/NvO8g5ESXD

— Rekar Aziz (@Rekarricci) July 10, 2019