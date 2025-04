Γεραπετρίτης με Φιντάν: Από Πάσχα και μετά η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Αγκυρα

Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν «τα είπαν» την Πέμπτη στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και μεταξύ των θεμάτων της συνάντησης των δύο υπουργών Εξωτερικών ήταν και ο καθορισμός των επόμενων βημάτων του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

📍Βρυξέλλες

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του NATO

📍Brussels

FM George Gerapetritis met with Türkiye FM, Hakan Fidan, on the margins of the Meeting of #NATO Ministers of Foreign Affairs pic.twitter.com/3RkgCPaek2

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 3, 2025