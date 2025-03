Γάζα: Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς νεκρό από ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο

Αεροπορικός βομβαρδισμός της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έπληξε την Κυριακή το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους και ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Η τρομοκρατική οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Ισμαήλ Μπαρχούμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της.

Ο Μπαρχούμ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Νάσερ αφού «τραυματίστηκε σοβαρά σε αεροπορικό πλήγμα στο σπίτι του στη Χαν Γιούνις την Τρίτη», σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του πως ο στόχος του πλήγματος ήταν ο Μπαρχούμ.

A video has been released of the Israeli airstrike against the second floor of Nasser Medical Hospital that killed the top Hamas leader Ismail Barhoum.

He was a member of the Hamas political bureau pic.twitter.com/to8RZIvkzf

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 24, 2025