Γάμος ομοφύλων: Ευρύτατη πλειοψηφία για το νομοσχέδιο στη Βουλή

Ευρύτατη πλειοψηφία εξασφάλισε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια («Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις») την Τετάρτη.

«Ναι» στο νομοσχέδιο, επί της αρχής, δήλωσαν, όπως αναμενόταν, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας. «Οχι» στο νομοσχέδιο είπαν η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Νίκη και οι Σπαρτιάτες.

«Το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο ενισχύει τα ατομικά-ανθρώπινα δικαιώματα, δεν τα στερεί από κανένα άλλο, δεν τα περιορίζει, δεν θίγει τον θεσμό της οικογένειας», τόνισε νωρίτερα κατά τη συζήτηση των άρθρων του νομοσχεδίου στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, η εισηγήτρια και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα.

Ως προς τις επιμέρους διατάξεις, η κυρία Συρεγγέλα αναφέρθηκε στο άρθρο 3, με το οποίο ορίζεται ότι ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου. «Ετσι, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται στην ελληνική έννομη τάξη η ισότητα στον γάμο. Με την εν λόγω διατύπωση, δεν επέρχεται καμία αλλαγή στους νομικούς όρους των δύο φύλων (άνδρα και γυναίκα), μητέρας και πατέρα, γονέων, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα στην εθνική έννομη τάξη», υποστήριξε.

«Το παρόν νομοσχέδιο, με γνώμονα τις καλές πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες η ισότητα στο γάμο ισχύει για πολλές δεκαετίες, λαμβάνει μέριμνα για την προστασία του συμφέροντος του παιδιού αυτών των οικογενειών. Ταυτόχρονα, δεν θίγει στο ελάχιστο τις δικλείδες ασφαλείας που ισχύουν στο δίκαιό μας για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, για την υιοθεσία, για την προστασία των παιδιών, για την ενίσχυση των γονέων που ανατρέφουν ανήλικα παιδιά», προσέθεσε η Μαρία Συρεγγέλα.

Πλήρη άρση των διακρίσεων ζήτησαν οι φορείς

Η συντριπτική πλειονότητα των φορέων που κατέθεσαν τις απόψεις τους στο επίμαχο σχέδιο νόμου την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης στις επιτροπές της Βουλής, κατέτειναν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ ΜΠΕ, στο ότι το νομοσχέδιο έρχεται «ως επιστέγασμα των διεκδικήσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας για νομική ισότητα στις οικογενειακές σχέσεις. Το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των ομοφύλων προσώπων και η απαγόρευση διακρίσεων, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, επικυρώνεται μέσα από τη δυνατότητα του γάμου, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη δυνατότητα αναγνώρισης των οικογενειών τους. Παρ΄όλα αυτά, το νομοσχέδιο δεν επιτυγχάνει την πλήρη άρση όλων διακρίσεων, κάποιες διατάξεις χρειάζονται βελτίωση, που αν συντελεστεί θα είναι ακόμη πιο συμπεριληπτικό και θα δημιουργήσει ευρύτερο πλαίσιο ισονομίας και ίσης μεταχείρισης».

Κρίσιμη παράμετρος της ακρόασης, ήταν η θέση των επιστημονικών φορέων που δήλωσαν ότι τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να μεγαλώσουν ευτυχισμένα παιδιά, ακριβώς όπως και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Επίσης η επισήμανσή τους ότι τα παιδιά των ΛΟΑΤΚΙ δέχονται σοβαρές διακρίσεις και το δευτερογενές στίγμα, για τον σεξουαλικό προσανατολισμό των γονέων τους, γι΄αυτό και είναι σημαντικό ότι το σχέδιο νόμου για την ισότητα στο γάμο δίνει ένα σαφές κοινωνικό μήνυμα για την ισότιμη μεταχείριση, την ισονομία και τη συμπερίληψη.

Ο Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη, επισήμανε εισαγωγικά ότι δεν προηγήθηκε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη που συνιστά τον εθνικό φορέα για την προάσπιση της ισότητας και της ισονομίας και την προστασία των παιδιών. Εξαιρετικά σημαντική χαρακτήρισε ο Συνήγορος του Πολίτη τη διεύρυνση της προστασίας ενάντια στις διακρίσεις αν και όπως τόνισε το νομοσχέδιο δεν καταλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά των διακρίσεων. «Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση που επικροτούμε», είπε ο κ. Ποττάκης που επισήμανε ωστόσο ότι δεν καλύπτονται όλα τα κενά, υφιστάμενα και αυτά που θα προκύψουν, και ιδίως ως προς το ζήτημα της επέκτασης του δικαιώματος προσφυγής στην παρένθετη κυοφορία.

Ο Σταμάτης Ανθης, μέλος του ΔΣ της Εgalite the LGTBI+staff Association of the European Institutions, χαρακτήρισε τομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα το νομοσχέδιο. Τόνισε ότι δίνονται δικαιώματα σε μια μερίδα πολιτών που τα στερούνταν χρόνια και προστατεύει τα παιδιά τους ώστε να μεγαλώνουν σε συνθήκες ασφάλειας και οικογενειακής ζωής. Είπε επίσης ότι το νομοσχέδιο σταματά την κατηγοριοποίηση των παιδιών, σε παιδιά πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων τους. Ο κ. Ανθης επισήμανε ωστόσο ζητήματα που δεν ρυθμίζονται, ιδίως ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Η Κατερίνα Χαροκόπου, επιστημονική συνεργάτιδα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων, καλωσόρισε την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης επισημαίνοντας ότι από το 2004 η εθνική επιτροπή είχε ζητήσει την ισότητα στον γάμο, ανεξάρτητα από φύλο συντρόφων, με στόχο και την προστασία των παιδιών. Η κυρία Χαροκόπου ζήτησε να αντικατασταθεί ο όρος «ομόφυλα» από τον όρο «ανεξαρτήτως φύλου».

Η Στέλλα Μπελιά, πρόεδρος των οικογενειών Ουράνιο Τόξο, είπε ότι το νομοσχέδιο λύνει πολύ σοβαρά προβλήματα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε εμφατικά στην ανάγκη ισότιμης πρόσβασης στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και ζήτησε διατάξεις για να προστατεύεται και να μην προσβληθεί η γονική συγγένεια.

Ο Βασίλης Μποζίκας από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένα ταξινομικό σύστημα που να συνδέει τον σεξουαλικό προσανατολισμό με κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Ομως το στίγμα και το στρες μπορεί να γίνουν σημαντικοί ψυχοπιεστικοί παράγοντες, άρα η άρση ανισοτήτων που υφίστανται σήμερα, κινείται στην θετική κατεύθυνση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά τα όσα ακούστηκαν από κύκλους της Εκκλησίας, ιδίως, με αφορμή τη συζήτηση για τη ψήφιση του πολυσυζητημένου νομοσχεδίου, η ΕΨΕ είχε αναγκαστεί να τοποθετηθεί, υπενθυμίζοντας πως «η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί ψυχική νόσο».



Από τους φορείς που εκλήθησαν να διατυπώσουν τις θέσεις τους, κατά του νομοσχεδίου δήλωσε μόνο η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, που συνδέεται με το ΚΚΕ, και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.