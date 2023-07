Φουκουόκα: Στον τελικό της υδατοσφαίρισης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Ελλάδα – διέλυσε τη Σερβία!

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιαπωνία, καθώς συνέτριψαν τη Σερβία με 13-7 στον ημιτελικό, το πρωί της Πέμπτης.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το τρόπαιο, το μεσημέρι του Σαββάτου, κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Ισπανία – Ουγγαρία.

Η εθνική πήρε με περίπατο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, παίρνοντας «εκδίκηση» για τον χαμένο τελικό από τους Σέρβους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ενώ παράλληλα, εξασφάλισε την συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Το Σάββατο (29/07, 12.00, ΕΡΤ 3) η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ισπανία στον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-0, 3-2, 4-2.

Ελλάδα: Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 2, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Γκίλλας 1, Τζωρτζάτος.

Σερβία: Μίσοβιτς, Ραντούλοβιτς, Ράσοβιτς 2, Ραντέλοβιτς, Λάζιτς 1, Μιλόγεβιτς 1, Ντράσοβιτς, Γιάκσιτς 1, Γιάνκοβιτς, Ούμποβιτς 1, Βούτσινιτς, Μαρτίνοβιτς, Μίτροβιτς.

Greece's men's water polo team has made history and qualified for the Olympics! 🇬🇷🏆 https://t.co/jjqKzaxvuQ

— The Greek Herald (@greek_herald) July 27, 2023