Forbes: Πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ο Μασκ – Περιουσία $483 δισ.

Σταθερά στην κορυφή μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου παραμένει ο Ελον Μασκ, με την περιουσία του να εκτιμάται ότι φθάνει στα 483 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την κατάταξη του περιοδικού Forbes για τον Δεκέμβριο.

Κερδισμένοι για τον Δεκέμβριο εμφανίζονται οι ιδρυτές της Google, με τον Λάρι Πέιτζ, να γίνεται για πρώτη φορά ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Η περιουσία του Πέιτζ εκτιμάται στα 262 δισεκατομμύρια δολάρια την 1η Δεκεμβρίου, αυξημένη κατά 30 δισ. σε σχέση με την 1η Νοεμβρίου — χάρη σε άνοδο 14% της μετοχής της Alphabet.

Και ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος κερδισμένος μεταξύ των δέκα πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, καθώς η περιουσία του αυξήθηκε κατά 27 δισ. δολάρια και εκτιμάται στα 242 δισ. Αυτή η άνοδος τον ανέβασε μία θέση στη λίστα, στην 5η. Την ίδια στιγμή, ο Γουόρεν Μπάφετ — του οποίου η Berkshire Hathaway γνωστοποίησε ότι απέκτησε συμμετοχή σχεδόν 5 δισ. δολαρίων στην Alphabet στα μέσα Νοεμβρίου — ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος κερδισμένος και το μοναδικό νέο πρόσωπο στη δεκάδα για τον Δεκέμβριο. Η καθαρή του περιουσία αυξήθηκε κατά 9 δισ. και εκτιμάται στα 152 δισ. δολάρια, ανεβάζοντάς τον από την 11η στη 10η θέση, καθώς οι μετοχές της Berkshire ενισχύθηκαν κατά 8%. Αντικατέστησε τον πρώην CEO της Microsoft, Στιβ Μπάλμερ, ο οποίος υποχώρησε από την 9η στην 11η θέση λόγω μείωσης της περιουσίας του κατά 6 δισ., στα 149 δισ. δολάρια. Συνολικά, επτά από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου είδαν τη θέση τους στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes να αλλάζει μέσα στον τελευταίο μήνα.

Οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο διαθέτουν συνολική περιουσία σε 2,4 τρισ. δολαρίων και είναι την 1η Δεκεμβρίου 2025 οι ακόλουθοι:

1. Ελον Μασκ

2. Λάρι Πέιτζ (από το Νο. 4)

3. Λάρι Έλισον (από το Νο. 2)

4. Τζεφ Μπέζος (από το Νο. 3)

5. Σεργκέι Μπριν (από το Νο. 6)

6. Μαρκ Ζάκερμπεργκ (από το Νο. 5)

7. Μπερνάρ Αρνό

8. Τζένσεν Χουάνγκ

9. Μάικλ Ντελ (από το Νο. 10)

10. Γουόρεν Μπάφετ (από το Νο. 11)

