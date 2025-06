Φονικές πλημμύρες στο Πακιστάν – τουρίστες πνίγηκαν αβοήθητοι [βίντεο]

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν τις τελευταίες 36 ώρες από ξαφνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές.

Ανάμεσά τους και μία οικογένεια τουριστών, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενώ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίμενε απεγνωσμένα πάνω από μία ώρα για βοήθεια.

Βίντεο που δείχνουν την οικογένεια εγκλωβισμένη σε μικρό κομμάτι ξηράς, ενώ ο ορμητικός ποταμός Σουάτ (Swat River) στη βόρεια περιοχή του Πακιστάν τους παρασύρει, κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας οργή προς την τοπική κυβέρνηση, μετέδωσε ο Guardian.

JUST IN: 15 members of a family hailing from Sialkot, Punjab were swept away in the Swat River due to flood in Mingora, Swat. #mingora #swat #pakistan #flood pic.twitter.com/fN5W3ni576

Ανάμεσα στους 32 νεκρούς, οι 16 είναι παιδιά. Δεκατρείς από τους θανάτους καταγράφηκαν στην επαρχία Πουντζάμπ και δεκαεννέα στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχουα, όπου σημειώθηκε και η τραγωδία με την οικογένεια.

Ο Σέιχ Ουακάς Aκραμ, γραμματέας Τύπου του κόμματος PTI του πρώην πρωθυπουργού Iμραν Χαν, που κυβερνά στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχουα, δήλωσε πως τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της διοίκησης και της υπηρεσίας διάσωσης της περιοχής Σουάτ τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Ο Aκραμ τόνισε ότι ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλί Αμίν Γκανταπούρ διέταξε άμεση έρευνα και απαιτεί την υποβολή αναφοράς εντός μιας εβδομάδας. «Στις 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για τις πλημμύρες και στη συνέχεια έγιναν ανακοινώσεις και προειδοποιήσεις μέσω μεγαφώνων στα τζαμιά, καλώντας τους τουρίστες να απομακρυνθούν από τις όχθες και την κοίτη του ποταμού. Παρόλα αυτά, καταγράφηκαν 71 παραβιάσεις των οδηγιών», δήλωσε στον Guardian. «Πρόκειται για ένα τραγικό και ατυχές περιστατικό – οι τουρίστες βρισκόντουσαν μέσα στην κοίτη του ποταμού», προσέθεσε.

Η οικογένεια από την επαρχία Πουντζάμπ βρισκόταν στην περιοχή για πικνίκ δίπλα στο ποτάμι όταν τα νερά τους παρέσυραν. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι γονείς μπήκαν στο ποτάμι για να διασώσουν τα παιδιά τους που έβγαζαν φωτογραφίες.

Ο Ακραμ ανέφερε ότι τουλάχιστον 17 άτομα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του Σουάτ. Έχουν εντοπιστεί οι σοροί εννέα μελών της οικογένειας, ενώ ένα άτομο ακόμη αγνοείται. Τέσσερις διασώθηκαν, ενώ άλλοι τρεις παραμένουν αγνοούμενοι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

15 trapped in the flood in Pakistan drowned. Waited for more than 1 hour but no one turned up to rescue them. pic.twitter.com/eFrDziCFmJ

Η Επαρχιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (PDMA) εξέδωσε προειδοποίηση για υψηλά επίπεδα πλημμύρας και κάλεσε τους πολίτες να λάβουν μέτρα προστασίας.

Το Πακιστάν, με πληθυσμό άνω των 240 εκατομμυρίων, είναι μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική κρίση. Οι φονικές πλημμύρες του 2022 στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.700 ανθρώπους και επηρέασαν περισσότερα από 33 εκατομμύρια. Το τραγικό αυτό περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις ευθύνες των τοπικών κυβερνήσεων, την αδιαφορία των τουριστών απέναντι στις προειδοποιήσεις και τις κατηγορίες για ανεπάρκεια και διαφθορά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

This video is from the same Afghanistan that many mock so often, yet here, despite limited resources, they managed to rescue people from a devastating flood. And this is just one of many such examples.

Meanwhile, Pakistan brags about being able to down a Rafale , but can’t… pic.twitter.com/ocJHCRSaFV

— Aina Durkhanai آئینه درخانۍ (@khybereena) June 27, 2025