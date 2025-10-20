Φοινικούντα: Στη φυλακή οι δύο 22χρονοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους

Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του δεύτερου 22χρονου τα ξημερώματα, ο οποίος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μπάμπης Λυκούδης, επανέλαβε, μεταξύ άλλων:

«Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως, είπε όλη την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης, ότι έχει συμμετοχή στην συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλο κατηγορούμενο και επιμένει στη θέση του».

«Η ανάκριση», θέλησε να σημειώσει, «παραμένει ανοικτή και η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι επιμένουν να ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.

Ο 22χρονος, που κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή ότι δεν είχε ποτέ όπλο και δεν πυροβόλησε την ημέρα του διπλού φονικού, την 5η Οκτωβρίου, κάτι που όπως υποστηρίζει, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του. Αμφισβητεί δε την κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που υποστήριξε ότι τον αναγνώρισε ως τον δράστη της δολοφονίας.

Και οι δύο κατηγορούμενοι –και πλέον προφυλακισθέντες– δείχνουν να επιμένουν στην εκδοχή του εκβιασμού τού 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ότι δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν.

