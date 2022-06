Φινλανδία σε Τουρκία: Μπορεί και να αγοράσουμε Bayraktar…

«Επίθεση φιλίας» έχει ξεκινήσει η Φινλανδία για να πείσει την Τουρκία να μη θέσει βέτο στην υποψηφιότητά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Το Ελσίνκι άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να αγοράσει τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, Bayraktar TB2, που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί για να χτυπήσουν ρωσικούς στόχους, και να χαλαρώσει τους κανόνες πώλησης όπλων προς άλλες χώρες.

Οπως σημειώνουν οι Financial Times, o Πέκα Χααβίστο, υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του και η Τουρκία θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνίες όπλων μεταξύ τους εάν και οι δύο ήταν μέλη της δυτικής συμμαχίας.

«Υπάρχει κάποια τεχνολογία όπλων από την Τουρκία που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τη Φινλανδία. Ολοι έχουν παρακολουθήσει αυτά τα drones και άλλα συστήματα. Αλλά δεν θέλω να βιάζομαι πριν από τα γεγονότα. Ας δούμε πρώτα την κατάσταση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Μια κίνηση αγοράς τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα θεωρηθεί θετική χειρονομία από την Αγκυρα, υπογραμμίζει η βρετανική εφημερίδα.

Η Αγκυρα απειλεί με βέτο και για την ένταξη της Σουηδίας, η οποία έχει μακρά ιστορία στην αποδοχή Κούρδων αιτούντων άσυλο και είχε επαφή με συριακές ομάδες που η Τουρκία αποκαλεί «τρομοκρατικές».

Την Τετάρτη, η πρωθυπουργός της Σουηδίας διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τον διάλογο με την Τουρκία για να λυθούν οι «παρεξηγήσεις» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Χααβίστο τόνισε ότι η Φινλανδία δεν απαγορεύει την εξαγωγή όπλων στην Τουρκία και ότι οι εξαγωγές αποφασίζονται κατά περίπτωση, αλλά πρόσθεσε ότι το να είσαι συνεταίρος-μέλος του ΝΑΤΟ θα λαμβάνεται υπόψη σε οποιαδήποτε απόφαση εξαγωγής, δεδομένης της δέσμευσης συλλογικής άμυνας της στρατιωτικής συμμαχίας.

Η Φινλανδία έχει μια σχετικά μέτρια βιομηχανία όπλων, η Σουηδία, όμως, είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό της, με κυρίαρχη βιομηχανία τη Saab, η οποία κατασκευάζει μαχητικά αεροσκάφη, υποβρύχια και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Σαούλι Νιινίστο έγραψε σε ανάρτησή του ότι «η Φινλανδία παίρνει στα σοβαρά τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας» μαζί με μια φωτογραφία του με το ζεύγος Ερντογάν να εναποθέτουν λουλούδια το 2015 στο σημείο τρομοκρατικής επίθεσης στην Αγκυρα.

From the President’s pen: Finland takes the fight against terrorism seriously https://t.co/lX9oRhtouO pic.twitter.com/sF0h01hRdN

— Sauli Niinistö (@niinisto) June 1, 2022