Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Mε 625 ψήφους υπέρ και μία κατά η καθαίρεση Καϊλή για το Qatargate

Την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από τη θέση της αντιπροέδρου επικύρωσε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το μεσημέρι της Τρίτης.

Οπως μετέδωσε και η ΕΡΤ, με 625 ψήφους υπέρ, μία κατά και δύο αποχές το ΕΚ αποφάσισε τον πρόωρο τερματισμό της θητείας της.

Η αρνητική ψήφος ανήκει στον (ανεξάρτητο) κροάτη ευρωβουλευτή Μίσλαβ Κολακούσιτς, ενώ οι αποχές στην Ολλανδή Ντόριεν Ρουκμάκερ (από την Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών) και τον Γερμανό (ακροδεξιό) Γιόακιμ Κους.

Για την απόφαση της παύσης της κυρίας Καϊλή, από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν απαραίτητη η πλειοψηφία των δύο τρίτων.

«Στη σκιά των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η Εύα Καϊλή δεν είναι πλέον μία εκ των αντιπροέδρων του. Η απόφαση αυτή έχει άμεση ισχύ. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές», έγραψε στο Τwitter η πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα, μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.

This decision is effective immediately.

We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 13, 2022