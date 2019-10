Ερντογάν προς Τραμπ: Κάποτε θα σου εξηγήσω το γράμμα…

Εθίγη και επιφυλάσσεται να απαντήσει την κατάλληλη στιγμή. Ο Ερντογάν, βέβαια.

Αφού την Πέμπτη καταδέχθηκε να συνομιλήσει στο σαράι του με τους αμερικανούς απεσταλμένους Πενς και Πομπέο και αφού πήρε από αυτούς ό,τι ήταν δυνατόν να πάρει στο Συριακό, την Παρασκευή πια δήλωσε ότι το γράμμα και η γραφή του Τραμπ ήταν απαράδεκτα ανοίκεια ως προς τα διπλωματικά ήθη και ότι επιφυλάσσεται να του απαντήσει εν ευθέτω χρόνω.

Σύμφωνα με όλα τα διεθνή Μέσα (ενδεικτικώς εδώ), ο «σουλτάνος» είπε: «Δεν θα ξεχάσουμε αυτήν την έλλειψη σεβασμού. Οταν έρθει η ώρα -θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε- εμείς θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα».

Το αποφασιστικό ύφος του Ερντογάν σχολίασαν τα Δυτικά Μέσα αμέσως. Ενας συντάκτης του BBC ανέδειξε το θέμα με ένα μεγαλοπρεπές «ουάου»:

Wow. #Erdogan tells news conference the letter sent by @realDonaldTrump telling him not to be a ‘tough guy’ wasn’t in line with diplomatic or political customs. He said they wouldn’t forget the lack of respect. “When the time comes necessary steps will be taken” pic.twitter.com/PU9062krr6

— Jon Sopel (@BBCJonSopel) October 18, 2019