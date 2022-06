Επίσημο αίτημα της Ελλάδας για αγορά 40 μαχητικών F-35

Το επίσημο αίτημα της Ελλάδας για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών F-35 και άλλων 20 υπό αίρεση (option), υπεγράφη την Τετάρτη ενώ αναμένεται να αποσταλεί στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, οι εν λόγω διαδικασίες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και οι επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων επί αμερικανικού εδάφους τον Ιούλιο, σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Τη συγκεκριμένη εξέλιξη είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μάιο, ο οποίος είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της Ελλάδας να ενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την απόκτηση των αεροσκαφών F-35 είχε γνωστοποιήσει, λίγες ημέρες αργότερα, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είχε συνάντηση με στελέχη του προγράμματος (JSF PO – Joint Strike Fighter Program Office) για τα μαχητικά, με τη συμμετοχή και του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνη. Σε σχετική ανάρτησή του, ο κ. Τσούνης είχε αναφέρει: «Σηκώνουμε τα μανίκια και πιάνουμε δουλειά. Τα F-35 θα ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας, θα εμβαθύνουν τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας – ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, διασφαλίζοντας την περιφερειακή σταθερότητα».

Great to talk with Minister @npanagioto about Greece acquiring 🇺🇸 F-35s. @PrimeministerGR's message received! We're rolling up our sleeves and getting to work. F-35s will strengthen Greece’s defense capabilities, deepen 🇺🇸🇬🇷 and NATO interoperability, securing regional stability. pic.twitter.com/lrQj8teFsq

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) May 24, 2022