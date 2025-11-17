Επεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη FDI HN «Θεμιστοκλής» – Στις 18 Δεκεμβρίου η γαλανόλευκη στην F-601 «Κίμων»

Τέταρτη FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) Standard 2++ και επισήμως πια για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφών για τη φρεγάτα F-600 «Θεμιστοκλής».

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η πρώτη τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group.

Σημειωτέον ότι είχε προηγηθεί η ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου, το οποίο κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, από τη Βουλή των Ελλήνων στις 3/10/2025, όπως και η δημοσίευση του Νόμου 5235/2025 στις 7/10/2025 (ΦΕΚ Α 173).

Ολα αυτά ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη FDI (Belharra) που κατασκευάστηκε (και με ελληνική συνδρομή) στα ναυπηγεία της Νaval Group στη Λοριάν, της F-601 «Κίμων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελετή ύψωσης της γαλανόλευκης στον ιστό της πρώτης FDI HN θα λάβει χώρα στις 18 Δεκεμβρίου στη Λοριάν και μέχρι το τέλος του μήνα, η νέα φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται να καταπλεύσει στον Φαληρικό Ορμο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News