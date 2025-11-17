191
Eρχεται... | Naval Group
Ελλάδα

Επεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη FDI HN «Θεμιστοκλής» – Στις 18 Δεκεμβρίου η γαλανόλευκη στην F-601 «Κίμων»

Το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται πια να υποδεχθεί και τέταρτη FDI HN Standard 2++, την ώρα που ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα που κατασκευάστηκε (και με ελληνική συνδρομή) στα ναυπηγεία της Νaval Group στη Λοριάν

Protagon Team Protagon Team 17 Νοεμβρίου 2025, 13:51
Eρχεται...
|Naval Group
Ελλάδα

Επεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη FDI HN «Θεμιστοκλής» – Στις 18 Δεκεμβρίου η γαλανόλευκη στην F-601 «Κίμων»

Το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται πια να υποδεχθεί και τέταρτη FDI HN Standard 2++, την ώρα που ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα που κατασκευάστηκε (και με ελληνική συνδρομή) στα ναυπηγεία της Νaval Group στη Λοριάν

Protagon Team Protagon Team 17 Νοεμβρίου 2025, 13:51

Τέταρτη FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) Standard 2++ και επισήμως πια για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε  την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφών για τη φρεγάτα F-600 «Θεμιστοκλής».

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η πρώτη τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group.

Σημειωτέον ότι είχε προηγηθεί η ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου, το οποίο κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, από τη Βουλή των Ελλήνων στις 3/10/2025, όπως και η δημοσίευση του Νόμου 5235/2025 στις 7/10/2025 (ΦΕΚ Α 173).

Ολα αυτά ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη FDI (Belharra) που κατασκευάστηκε (και με ελληνική συνδρομή) στα ναυπηγεία της Νaval Group στη Λοριάν, της  F-601 «Κίμων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελετή ύψωσης της γαλανόλευκης στον ιστό της πρώτης FDI HN θα λάβει χώρα στις 18 Δεκεμβρίου στη Λοριάν και μέχρι το τέλος του μήνα, η νέα φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται να καταπλεύσει στον Φαληρικό Ορμο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...