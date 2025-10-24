Eνα ακόμη ορόσημο για τη Metlen -μέσω Volos Hub -στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI (Belharra)

Ενα ακόμη ορόσημο στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα των FDI HN -των νέων φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού- και της συνεργασίας της με την κατασκευάστρια Νaval Group, επέτυχε η Μetlen.

Οπως ενημερώνει η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωσή της, στις 14 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της στον Βόλου, ολοκλήρωσε επιτυχώς με τη Naval Group τη διαδικασία των Factory Acceptance Tests (ελέγχων αποδοχής στο εργοστάσιο) για δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας, παρουσία εκπροσώπου του Bureau Veritas.

Αμφότερα τα συστήματα θα μεταφερθούν στο ναυπηγείο της Naval Group στη Λοριάν, για την τοποθέτησή τους στη φρεγάτα FDI Νο 5.

«Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των Factory Acceptance Tests, η METLΕN Technologies είναι περήφανη που συνεχίζει τη γόνιμη συνεργασία με τη Naval Group και ήδη προετοιμάζει τη συναρμολόγηση του τρίτου σετ. Από την έναρξη της συνεργασίας μας το 2023, έχουμε ενισχύσει τους δεσμούς μας με τις ομάδες της Naval Group και αισθανόμαστε σίγουροι για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών μας έργων», δήλωσε ο κ. Νίκος Ευαγγελίου, Head of Operations – METLΕN Technologies Volos Hub.

«Εχοντας παραδώσει το πρώτο σετ πριν από έναν χρόνο, το οποίο έχει ήδη τοποθετηθεί στη φρεγάτα «Φορμίων» και με το δεύτερο σετ έτοιμο για αποστολή στη Λοριάν η METLΕN Technologies απέδειξε ξεκάθαρα τον ρόλο της ως απόλυτα αξιόπιστου εταίρου στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group.

»Μέσα από αυτήν την επιτυχία – για την οποία η πλήρης αφοσίωση της ομάδας της METLEN εκτιμήθηκε ιδιαίτερα – η Naval Group εξετάζει πλέον ενεργά νέους τομείς συνεργασίας με τη METLΕN, τόσο για τις φρεγάτες FDI όσο και για άλλα προγράμματα της Naval Group», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Naval Group Hellas, Μπενουά Σαπλέν.

