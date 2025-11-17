Πολωνία: Σαμποτάζ σε σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στην Ουκρανία

Μία έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή σε διαδρομή προς την Ουκρανία, ήταν μια «άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τουσκ και δεσμεύθηκε για τη σύλληψη όσων φέρουν την ευθύνη για ένα συμβάν το οποίο «θα μπορούσε να καταλήξει σε τραγωδία».

Η έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν ακολουθεί σειρά εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με βασικό ύποπτο τη Μόσχα, αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Πολωνία έχει επιρρίψει στο παρελθόν την ευθύνη στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Πολωνία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Μόσχας λόγω του ρόλου της ως κόμβου για τη βοήθεια προς το Κίεβο. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι φέρει ευθύνη για πράξεις δολιοφθοράς.

«Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν είναι μια άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς που είχε στόχο την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του», έγραψε ο Τουσκ στο X.

«Ερευνα είναι σε εξέλιξη. Οπως ακριβώς και σε προηγούμενες υποθέσεις αυτού του είδους, θα πιάσουμε τους δράστες, όποιοι κι αν είναι οι υποστηρικτές τους».

Η Βαρσοβία δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η Πολωνία και η Ρουμανία είχαν συλλάβει οκτώ άτομα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζαν σαμποτάζ για λογαριασμό της Ρωσίας.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ένας μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή, όμως οι Αρχές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν, αρχικά, ότι αυτές ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

«Η διαδρομή αυτή χρησιμοποιείται επίσης για μεταφορά όπλων στην Ουκρανία», είπε ο Τουσκ σε μήνυμα μέσω βίντεο. «Ευτυχώς, δεν συνέβη καμία τραγωδία, αλλά οι νομικές συνέπειες είναι πολύ σοβαρές».

Ο υπουργός Αμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, είπε πως ο στρατός εξετάζει σιδηροδρομική γραμμή 120 χιλιομέτρων που οδηγεί στα σύνορα με την Ουκρανία.

