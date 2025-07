Εν μέσω πυρών ο Γιαμάλ για το πολύκροτο πάρτι του με τους νάνους

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο 18χρονος πλέον άσος της Μπαρτσελόνα μονοπωλεί εδώ και λίγες ημέρες τα μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία. Και το κακό για τον ίδιο είναι ότι, αυτήν την φορά, ο λόγος δεν είναι κάποια εντυπωσιακή ντρίμπλα του ή ένα πανέμορφο γκολ από αυτά που μας έχει συνηθίσει.

Το μεγαλύτερο ταλέντο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου προκάλεσε σάλο στην Ισπανία όταν έγινε γνωστό ότι γιόρτασε τα 18 του χρόνια με ένα… εκκεντρικό πάρτι γενεθλίων. Εκεί, πέρα από το πλήθος πληθωρικών γυναικών, τις ρουλέτες και το άφθονο αλκοόλ που απασχόλησαν κυρίως τις σκανδαλοθηρικές ιστοσελίδες, φαίνεται πως είχαν προσληφθεί και κάποιοι νάνοι προκειμένου να… διασκεδάσουν τους παριστάμενους.

Οπως είναι φυσικό, όταν το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας προκλήθηκε σάλος με την Ενωση Ατόμων με Αναπηρία (ADEE), να κατηγορεί τον Γιαμάλ πως χρησιμοποίησε άτομα με νανισμό για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Αργότερα, ήρθαν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες με την άφιξη των συγκεκριμένων ατόμων στο πάρτι.

Lamine Yamal has been denounced by the ADEE after hiring professional dwarves for his 18th birthday party.

“We will take action via legal and social channels to safeguard the dignity of disabled people. These actions not only violate the law, but the fundamental values of a… pic.twitter.com/OBMEF9QO7Q

— Zach Lowy (@ZachLowy) July 13, 2025