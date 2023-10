Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν το ΑΕΚ – Αγιαξ

Ενταση επικράτησε νωρίτερα την Πέμπτη έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και του Αγιαξ για το Europa League.

Οπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, επικαλούμενο την ΕΛ.ΑΣ., στις 17:30 ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες, καπνογόνα και άλλα αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και βομβίδων κρότου-λάμψης.

Από την επίθεση των αγνώστων τραυματίστηκε ελαφρά από αντικείμενο στο χέρι ένας αστυνομικός, που μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο έκαναν λόγο για επεισόδια σε οπαδούς της ελληνικής και της ολλανδικής ομάδας, τα οποία ξέσπασαν τη στιγμή που έκαναν την εμφάνισή τους οι τελευταίοι.

De supporters van AEK waren van plan om de supporters van Ajax een warm welkom te bezorgen, maar de plaatselijke ME wist stand te houden en kon dit voorkomen. We zijn benieuwd hoe de rest van de avond verloopt. De 600 Ajax-supporters hebben iig plaatsgenomen in het uitvak #aekaja pic.twitter.com/pc1eUvk07W

— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 5, 2023