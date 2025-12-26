Διπλωματικός πυρετός για την Ουκρανία – προς νέα συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ

Με φόντο έναν πόλεμο που μπήκε στον τρίτο του χειμώνα και ενώ τα διπλωματικά παρασκήνια πυκνώνουν, Ουάσινγκτον και Κίεβο ετοιμάζονται για μια κρίσιμη επαφή κορυφής.

Οι επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές για το αν θα ανοίξει –έστω διστακτικά– ο δρόμος προς μια πολιτική λύση ή αν οι διαπραγματεύσεις θα προσκρούσουν ξανά στα αγεφύρωτα χάσματα των εμπλεκομένων πλευρών.

Σε νέα συνάντηση, χωρίς ακόμη να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, συμφώνησαν να προχωρήσουν οι πρόεδροι της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Συμφωνήσαμε για μία συνάντηση στο πιο υψηλό επίπεδο – με τον πρόεδρο Τραμπ – στο προσεχές μέλλον. Πολλά πράγματα μπορεί να αποφασισθούν μέχρι την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Axios υποστήριξε -επικαλούμενος πληροφορίες από ουκρανό αξιωματούχο- ότι η συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί, ωστόσο ενισχύει την εικόνα έντονης κινητικότητας στο παρασκήνιο.

Ο oυκρανός πρόεδρος αποκάλυψε την Τετάρτη ότι βρίσκεται στο τραπέζι ένα νέο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, προϊόν εβδομάδων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο.

Σύμφωνα με το περιεχόμενό του, προβλέπεται το «πάγωμα» των γραμμών του μετώπου, χωρίς όμως να δίνεται λύση για τα εδάφη που βρίσκονται σήμερα υπό ρωσικό έλεγχο, περισσότερα από το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

Από τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι «πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επαφή» ανάμεσα σε ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Οπως είπε, «η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στη διαπραγματευτική διαδικασία», περιοριζόμενος να σημειώσει ότι «συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος».

Ο Πεσκόφ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Μόσχα «διαμορφώνει τη θέση της» ως απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο που αναδιαμορφώθηκε σε συνεννόηση με το Κίεβο.

Σε αντίθεση με παλαιότερες εκδοχές, το υπό συζήτηση έγγραφο αφήνει ανοιχτές τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, όπως η αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονμπάς που δεν ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις, καθώς και μια νομικά δεσμευτική εγγύηση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου –στην παρούσα μορφή του– από τη Μόσχα φαντάζει δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, ανήμερα των Χριστουγέννων, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για «αργή αλλά σταθερή πρόοδο» στη διαδικασία των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε κάθε περίπτωση, η επερχόμενη συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να αποσαφηνίσει αν το 2026 θα βρει την Ουκρανία πιο κοντά σε μια εύθραυστη ειρήνη ή εγκλωβισμένη σε έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News