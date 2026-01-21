Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς Πανελλαδικές μέσω International Baccalaureate (IB)

Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθεί από την επόμενη σχολική χρονιά, πιλοτικά σε 13 δημόσια λύκεια (επτά Πρότυπα, ένα Πειραματικό, τέσσερα Μουσικά και ένα Καλλιτεχνικό σε Αττική, Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης), το διετές πρόγραμμα του διεθνούς απολυτηρίου (International Baccalaureate, IB), με δυνατότητα εισαγωγής και στα δημόσια ΑΕΙ της χώρας για όσους μαθητές το επιλέξουν.

Οι μαθητές λυκείου που το επιθυμούν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα IB μετά τις αρχές Μαρτίου, αφού τους έχουν ανακοινωθεί και οι βαθμοί του πρώτου τετραμήνου. Θα έχει προηγηθεί ενημέρωση σε μαθητές και γονείς για το πρόγραμμα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Τι είναι το ΙΒ

Πρόκειται για διετές πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του λυκείου, ισότιμο και αντίστοιχο του ελληνικού απολυτηρίου του γενικού λυκείου. Προς το παρόν, οι κάτοχοι ΙΒ μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε ξένα ΑΕΙ ή στα ιδιωτικά που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα μαθήματά του διδάσκονται στα Αγγλικά.

Πλέον, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά για την «Καθημερινή», πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι να θέσει στον δημόσιο διάλογο για τη θεσμοθέτηση του εθνικού απολυτηρίου, τη δυνατότητα εισαγωγής των κατόχων του ΙΒ και στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της «Καθημερινής«, η πρόταση είναι οι κάτοχοι του IB να διεκδικούν, χωρίς συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ένα ποσοστό θέσεων –οι πληροφορίες μιλούν για 2% με 3%– στα δημόσια ελληνικά ΑΕΙ καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων μέσω Πανελλαδικών.

Δηλαδή, εάν στους υποψηφίους των Πανελλαδικών δοθούν 100 θέσεις σε μια σχολή, επιπλέον των 100 θα δοθούν 2 (ή 3, ανάλογα με την τελική απόφαση) θέσεις, τις οποίες θα διεκδικούν οι κάτοχοι IB. Το τελικό ποσοστό θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των θέσεων που μένουν κενές μέσω των Πανελλαδικών λόγω της ύπαρξης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Για να προχωρήσει η ρύθμιση, το υπουργείο Παιδείας θέτει προϋπόθεση να έχουν σύμφωνη γνώμη και τα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ.

Οπως εκτιμάται, η δυνατότητα εισαγωγής των κατόχων ελληνικού IB στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση, θα αυξήσει την προσέλευση μαθητών στο πρόγραμμα. Στόχος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι την πρώτη χρονιά να επιλέξουν το πρόγραμμα περίπου 350 μαθητές.

Οι προετοιμασίες για την εισαγωγή του διεθνώς αναγνωρισμένου προγράμματος στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση έχουν ήδη αρχίσει από ομάδα του ΙΕΠ, με την επιλογή των εκπαιδευτικών.

Σε πρώτη φάση έχουν αποφασιστεί τα 22 μαθήματα από τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές του IB: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Αγγλικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψηφιακή Κοινωνία, Οικονομικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Φιλοσοφία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Παγκόσμια Πολιτική, Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Πληροφορική, Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες, Επιστήμη του Αθλητισμού, της Ασκησης και της Υγείας, Θέατρο, Μουσική, Εικαστικές Τέχνες και Θεωρία της Γνώσης. Ολα θα διδάσκονται στα αγγλικά, πλην του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.

