Η χαρά του Νατσιού για τη σύγκλιση Καρυστιανού με τις θέσεις της Νίκης για τις αμβλώσεις

Σε δηλώσεις του στο Open, o πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός, δεν έκρυψε τη χαρά του που βρήκε στο πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού νέο συμπαραστάτη στις θέσεις που έχει κατά καιρούς εκφράσει (ο ίδιος και το κόμμα του) για τις αμβλώσεις.

«Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας για τις αμβλώσεις», δήλωσε ο κ. Νατσιός, αναδεικνύοντας και εκθειάζοντας τη «σταθερή στάση» που έχει η Νίκη στο θέμα των αμβλώσεων.

«Δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό, εμείς είμαστε σταθεροί στο θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στις δηλώσεις του στο Οpen, o Δημήτρης Νατσιός εξέφρασε τον σεβασμό του για τη Μαρία Καρυστιανού, που όπως τόνισε, δέχεται άδικες επιθέσεις και «κανιβαλισμό».

Αυτό, σχολίασε για τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, «δείχνει επιπολαιότητα». «Χθες το βράδυ την εκθείαζες και σήμερα είναι τέρας;» διερωτήθηκε.

Οσο για το ενδεχόμενο συμπόρευσης ή συνεργασίας με το κόμμα Καρυστιανού, ο κ. Νατσιός απάντησε ότι το κόμμα του θα κινηθεί αυτόνομα και παρέπεμψε στις επίσημες ανακοινώσεις του υπό διαμόρφωση φορέα από την τέως πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

«Οταν παρουσιάσει το κόμμα, τις θέσεις και τα πρόσωπα που την πλαισιώνουν, θα κρίνουμε», συμπλήρωσε στην απάντησή του, και τότε –κατέληξε– θα αξιολογηθούν συνολικά και τυχόν σημεία συμφωνίας ή διαφωνίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News