Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια λόγω θυελλωδών ανέμων – Συστάσεις και για τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν την Τετάρτη όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας λόγω των θυελλαδών νοτιοανατολικών ανέμων που πνέουν στα πελάγη.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν ανασταλεί έως τις 20:00 όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα ταχύπλοα στις γραμές του Αργοσαρωνικού.

Απαγορευτικό έχει εκδοθεί και για τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Απαγόρευση απόπλου ισχύει και στο Ιόνιο.

Ηδη όπως ανακοίνωσε η Levante Ferries, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00 και 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15 και 19:30, και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την εταιρεία και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την άρση του απαγορευτικού και την επανεκτέλεση των δρομολογίων.

Κλειστό το πορθμείο Ρίου – Αντίρριου – Ρυθμίσεις στη Γέφυρα

Επίσης, κλειστό είναι το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στη γέφυρα, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Γέφυρα» ΑΕ, απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές.

Οσον αφορά στα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις οχημάτων.

