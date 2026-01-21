Οδηγώντας στη βροχή – Μερικά tips επιβίωσης

Γλιστράει, το σώμα μουδιάζει, τα ηλεκτρονικά βοηθήματα ασφάλειας σε φάση υπερωριών. Φυσικά, τα τελευταία, όπως λέει και η λέξη, είναι «βοηθήματα». Κανένα ESP δεν μπορεί να σε σώσει αν πηγαίνεις μαλλιοκούβαρα στο βρεγμένο. Ή είσαι με φθαρμένα ελαστικά. Ή αν χαζεύεις στο κινητό. Ή αν κουβαλάς ένα κάρο άλλο ανευθυνότητες. Γι’ αυτό, ας μείνουμε στα βασικά:

Απαλά, σαν να χαϊδεύεις μωρό

Κάνε όλους τους χειρισμούς (γκάζι, φρένο, στρίψιμο) με όσο το δυνατόν πιο απαλούς χειρισμούς. Επίσης φρόντισε να στρίβεις με μικρές γωνίες τιμονιού. Το αυτοκίνητο, σε φάση βρεγμένου, αντιπαθεί τους άτσαλους και βίαιους χειρισμούς. Αποσταθεροποιείται εύκολα, γλιστράει και αν γίνει αυτό, είναι θέμα καζίνο.

Κοίτα μπροστά σου – Συνεχώς

Μην τεξτάρεις, μη σκρολάρεις το κινητό, απόφυγε και τις οθόνες-σινεμασκόπ που υπάρχουν σε αρκετά καινούργια αυτοκίνητα. Ναι, υπάρχουν και οι φωνητικές εντολές, αλλά πόσοι τις χρησιμοποιούν; Και από τους όσους, πόσες εκτελούνται όπως ακριβώς τις διατύπωσες; Το ασφαλέστερο; Σέταρε το αυτοκίνητό σου στις επιθυμητές ρυθμίσεις πριν ξεκινήσεις. Σκοπός είναι να έχεις απερίσπαστη την προσοχή.

Και τα δύο χέρια στο τιμόνι

Οχι το ένα στο τιμόνι και το άλλο στο μπεγλέρι. Και τα δύο χεράκια. Σε θέση «τρία παρά τέταρτο», αν παρομοιάσουμε τον κύκλο του τιμονιού με ένα ρολόι. Καλύτερος έλεγχος, εύρος κινήσεων, ετοιμότης, κυρίες και κύριοι.

Τσέκαρε το οδόστρωμα

Παρακολούθησε τη ροή του δρόμου. Εγκαίρως θα έχεις μια εικόνα ώστε να φρενάρεις λίγο πιο νωρίς, αντί να τσαρουχώνεις τελευταία στιγμή – με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τόσο για σένα όσο και για τον πίσω σου. Παρατήρησε αν, πιο μπροστά σου, κάποιος πέφτει σε λακκούβα και απόφυγέ τη. Ζούμαρε, εντόπισε λεπτομέρειες, κινήσου έξυπνα και προληπτικά.

Διαφάνεια παντού

Ρύθμισε σωστά τον κλιματισμό στη λειτουργία ξεθαμπώματος των παρμπρίζ. Τίποτα δεν έχει νόημα αν δεν βλέπεις.

Σωστά «υποδήματα»

Αν δεν έχεις τέσσερα σωστά ελαστικά, όλα πάνε στράφι. Το αυτοκίνητο, όση τεχνολογία και αν κουβαλάει, ακουμπά σε τέσσερα σημεία με την άσφαλτο. Αν αυτά είναι με παλιοκαιρισμένο DOT (σ.σ. η εβδομάδα του έτους παραγωγής των ελαστικών αναγράφεται στο πλάι τους, εξωτερικά), αν είναι ακόμα και με φρέσκο μεν DOT αλλά έχουν φάει δε τα ψωμιά τους και το βάθος πέλματος ή και αν όλα είναι ΟΚ, αλλά δεν είναι με τις σωστές πιέσεις, η ασφάλεια μειώνεται δραστικά. Σίγουρα δεν θες να είσαι πρωταγωνιστής στο Disney on Ice. Ή μήπως θες;

Πήγαινε αργά

Πιο αργά απ’ ό,τι θα πήγαινες στο στεγνό. Μακράν πιο αργά. Αυτό δεν σημαίνει φοβικά. Σημαίνει να αρχίσεις να κατανοείς πώς ακόμα και μερικά επιπλέον χιλιόμετρα ανά ώρα επιταχύνουν δραστικά τα όρια πρόσφυσης. Προσαρμόσου στους καιρούς, το οδόστρωμα, την ορατότητα, τις συνθήκες κίνησης. Αλλο σε άδεια Εθνική και άλλο με τον έναν δίπλα στον άλλον στο «Ποτάμι».

Κράτα την ειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα στο «on»

Συνήθως το «Lane Departure» είναι ένα από τα πιο σπαστικά συστήματα υποβοήθησης. Στο βρεγμένο, ωστόσο, όπου η διαγράμμιση του δρόμου συχνά κρύβεται από το πολύ νερό, το να έχεις μία έξτρα βοήθεια, ώστε να κρατιέσαι στη λωρίδα σου, είναι επιπλέον στοιχείο ασφάλειας.

Δώσε τα φώτα σου

Ρύθμισέ τα σωστά, άναψε τα φώτα ομίχλης μόνο αν όντως έχει ομίχλη και όχι για μαγκιά, κάνε σινιάλα όταν χρειάζεται. Η θέση «Auto» στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, με αισθητήρες φώτων και βροχής, έχει σώσει πολύ κόσμο.

Είσαι οδηγός που θέλει να εξελιχθεί;

Το βρεγμένο, σε ασφαλές σημείο –πίστες, αλάνες και τα συναφή– είναι ευκαιρία να βρεις τα όρια πρόσφυσης του αυτοκινήτου. Πώς αντιδρά; Τι κάνεις; Πώς εντοπίζεις το σημείο-σκανδάλη που ολισθαίνει; Περί αυτών σε άλλο μάθημα επιβίωσης.

