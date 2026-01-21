Η Κίνα «τρίβει τα χέρια της» για τη Γροιλανδία

Από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από τη Γροιλανδία μοιάζουν να προσφέρουν ένα απροσδόκητο δώρο στους γεωπολιτικούς αντιπάλους της Δύσης. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι Κίνα και Ρωσία πιθανότατα «τρίβουν τα χέρια τους» μπροστά στα σχέδια του αμερικανού προέδρου, τα οποία απειλούν να διχάσουν το ΝΑΤΟ. Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο: ότι οι προθέσεις του αποσκοπούν στο να αναχαιτίσουν τις φιλοδοξίες του Πεκίνου και της Μόσχας στην Αρκτική. Οπως έγραψε, «διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη», καθώς, κατά την άποψή του, Κίνα και Ρωσία επιθυμούν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να τις αποτρέψει.

Στην Κίνα, οι δηλώσεις αυτές δεν γίνονται αντιληπτές ως πειστική στρατηγική ανάλυση, γράφει η ανταποκρίτρια του Guardian στο Πεκίνο, Εϊμι Χόκινς, αλλά ως ακόμη ένα σύμπτωμα της αποσταθεροποίησης της διεθνούς τάξης που οικοδομήθηκε υπό την αμερικανική ηγεσία. Για πολλούς κινέζους αναλυτές και πολίτες, η συμπεριφορά του Τραμπ επιβεβαιώνει την εικόνα ενός ηγέτη που ασκεί ωμή πίεση και ηγεμονισμό. Ο καθηγητής Γουάνγκ Γουέν του Πανεπιστημίου Ρενμίν σημειώνει ότι η πλειονότητα στην Κίνα βλέπει το ζήτημα της Γροιλανδίας ως άλλη μία εκδήλωση εκφοβιστικής πολιτικής. Προσθέτει, ωστόσο, ότι ένα ενδεχόμενο αμερικανικό εγχείρημα προσάρτησης θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος του ΝΑΤΟ, ένα σενάριο που θα γινόταν δεκτό με ικανοποίηση από το κινεζικό κοινό.

Εδώ και χρόνια, κύκλοι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη κινεζική και ρωσική παρουσία στην Αρκτική. Το 2019, ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, προειδοποιούσε ότι η κινεζική δραστηριότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια «νέα Νότια Σινική Θάλασσα» γύρω από τον Βόρειο Πόλο. Παρά τις ανησυχίες αυτές, σημειώνει ο Guardian, η Κίνα δυσκολεύτηκε να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στη Γροιλανδία, κυρίως λόγω της αντίδρασης των ΗΠΑ και της Δανίας. Το 2018 η Κοπεγχάγη, υπό αμερικανική πίεση, εμπόδισε μια κινεζική κρατική εταιρεία να επεκτείνει το δίκτυο αεροδρομίων του νησιού, ενώ νωρίτερα είχε μπλοκαριστεί και η αγορά μιας εγκαταλελειμμένης ναυτικής βάσης.

Είναι γεγονός ότι ελάχιστοι κινέζοι αξιωματούχοι θα σκεφτόντουσαν να συμπεριλάβουν το ενδεχόμενο αμερικανικής προσάρτησης της Γροιλανδίας στις ανησυχίες τους. Αντιθέτως, το δίκτυο συμμαχιών των ΗΠΑ θεωρείται διαχρονικά το βασικό πλεονέκτημα της Ουάσιγκτον απέναντι στο Πεκίνο. Η πιθανότητα αυτό το δίκτυο να αποδιαρθρωθεί συνιστά για την Κίνα μια χρυσή ευκαιρία.

Επισήμως, το Πεκίνο δηλώνει ότι αντιτίθεται σε κάθε υπονόμευση της Χάρτας του ΟΗΕ και της αρχής της κρατικής κυριαρχίας. Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε πρόσφατα τις ΗΠΑ να σταματήσουν να επικαλούνται τον «λεγόμενο κινεζικό κίνδυνο» στη Γροιλανδία ως δικαιολογία για την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες. Παρά τη ρητορική αυτή, σχολιάζει ο Guardian, η Κίνα έχει κατά καιρούς επιχειρήσει να ενισχύσει την παρουσία της στο νησί.

Μεταξύ 2012 και 2017, οι κινεζικές άμεσες επενδύσεις στη Γροιλανδία ξεπέρασαν το 11% του τοπικού ΑΕΠ, ποσοστό δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με άλλες αρκτικές χώρες. Η τοπική κυβέρνηση έβλεπε τις κινεζικές επενδύσεις ως μέσο αξιοποίησης των πλούσιων ορυκτών πόρων, κάτι που συχνά συγκρουόταν με τις ανησυχίες ασφάλειας της Δανίας και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.

Το 2018, η Κίνα δημοσίευσε μια «λευκή βίβλο για την Αρκτική», στην οποία αυτοχαρακτηριζόταν «σχεδόν αρκτικό κράτος». Στο έγγραφο αυτό παρουσίαζε το όραμα ενός «Πολικού Δρόμου του Μεταξιού», εντάσσοντας την Αρκτική στη μεγάλη πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ενας Δρόμος» του Σι Τζινπίνγκ, ενώ τόνιζε και τη σημασία της επιστημονικής έρευνας στο νησί. Ολα αυτά, όπως αναμενόταν, προκάλεσαν αρκετές διεθνείς αντιδράσεις.

Ενα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε τον Οκτώβριο, όταν ένα κινεζικό πλοίο εμπορευματοκιβωτίων έφτασε στην Αγγλία μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής κατά μήκος των ρωσικών ακτών, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο μεταφοράς. Ωστόσο, η παγίωση αυτής της διαδρομής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία με τη Ρωσία, γεγονός που εντείνει τις ευρωπαϊκές επιφυλάξεις, ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην πράξη, η κινεζική εμπλοκή στη Γροιλανδία έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οπως σημειώνει στον Guardian ο Πάτρικ Αντερσον, του Σουηδικού Εθνικού Κέντρου Κίνας, τόσο η αμερικανική και δανική αντίσταση όσο και η ίδια η στάση του Πεκίνου έχουν αποθαρρύνει νέες επενδύσεις. Ακόμη και η συμμετοχή κινεζικής εταιρείας στο έργο Κβάνεφελντ για τις σπάνιες γαίες έχει ουσιαστικά παγώσει, μετά την απαγόρευση εξόρυξης ουρανίου στο νησί το 2021.

Ετσι, καταλήγει ο Guardian, η Κίνα βρίσκεται σε στάση αναμονής: παρότι διακρίνει ξεκάθαρα ευκαιρίες στην αναστάτωση που προκαλεί ο Τραμπ στο δυτικό σύστημα συμμαχιών, παραμένει επιφυλακτική. Ξέρει ότι είναι αντιμέτωπη με έναν αμερικανό πρόεδρο ο οποίος αποδυναμώνει τα μέτωπα που περιόριζαν την άνοδό της, αλλά του οποίου η απρόβλεπτη και αυταρχική συμπεριφορά θα μπορούσε να στραφεί και εναντίον των κινεζικών συμφερόντων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News