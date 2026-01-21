Στη φυλακή 24χρονος οδηγός μηχανής για τη φονική παράσυρση 27χρονης έξω από το Θεαγένειο δύο ημέρες πριν το γάμο της

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την καταδίκη του σε 12ετή κάθειρξη, ο 24χρονος που το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2022, παρέσυρε με τη μηχανή του και σκότωσε μία 27χρονη, την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να περάσει πεζή την οδό Παπαναστασίου, μπροστά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη δύο 24ωρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία γάμου της 27χρονης από την Κοζάνη. που επί έξι μέρες έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, για να υποκύψει τελικά στα τραύματά της.

Ο 24χρονος Αλβανός κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου (κακούργημα). Το δικαστήριο δεν του αναγώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Επιπλέον κρίθηκε ένοχος για παράβαση που συνδέεται με τη συμπεριφορά του μετά το τροχαίο (σε βαθμό πλημμελήματος), καθώς φέρεται να μην σταμάτησε άμεσα για να βοηθήσει το θύμα και ακολούθως μάλιστα επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του μεταφέροντας τη μηχανή του σε άλλο σημείο.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, όπως αυτή του αποδόθηκε.

«Πήγαινα στο σπίτι μου. Αρχισε να βρέχει, πήγαινα με 50 χλμ/ώρα, τελευταία στιγμή πάτησα φρένο. Γλίστρησε το μηχανάκι και έφυγα πάνω στην κοπέλα», ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων.

Προηγουμένως στη δική της κατάθεση, η μητέρα της 27χρονης, απευθυνόμενη στο δικαστήριο, ζήτησε να επιβληθεί η μέγιστη των ποινών.

Στο προκλητικό ερώτημα της υπεράσπισης για το αν η κόρη της το μοιραίο βράδυ επέστρεφε από μπάτσελορ ενόψει του γάμου της, το διέψευσε κατηγορηματικά.

«Το πάρτι της είχε προηγηθεί μία μέρα νωρίτερα, ήταν ξεκούραστη, είχε κοιμηθεί καλά», απάντησε, τονίζοντας παράλληα ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ακούσει ούτε μία συγγνώμη από τον κατηγορούμενο.

Την καταδίκη του 24χρονου ζήτησε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος σχολιάζοντας την απολογία του, έκανε λόγο για έναν κυνικό και αμετανόητο κατηγορούμενο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News