ΥΠΠΟ: Αναβαθμίζεται η πυροπροστασία στο Μον Ρεπό, στην Κέρκυρα

Στην εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο του κτήματος Μον Ρεπό, στην Κέρκυρα, και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος πυροπροστασίας στο Μουσείο της Παλαιόπολης, που στεγάζεται στην έπαυλη του Μον Ρεπό, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού. Η επέμβαση αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία του Μουσείου και των Συλλογών του, του φυσικού περιβάλλοντος του κτήματος, αλλά και στην ασφάλεια των εργαζομένων, των επισκεπτών και της κατοικημένης περιοχής που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού για την ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας και θωράκισης, έναντι της κλιματικής κρίσης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Το έργο της πυρασφάλειας αφορά σε τμήμα του κτήματος Μον Ρεπό, έκτασης 60 στρεμμάτων περίπου. Περιλαμβάνει το μνημειακό πυρήνα του κτήματος και το Μουσείο με τον περιβάλλοντα χώρο του. Αναβαθμίζεται και η εγκατάσταση πυρόσβεσης στην έπαυλη και στον περιβάλλοντα χώρο της. Κατασκευάζεται νέο αυτόματο και αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα για την προστασία των μνημείων και τη διασφάλιση των οδεύσεων διαφυγής, στον υπόλοιπο αρχαιολογικό χώρο.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το 2023, το Μον Ρεπό εντάχθηκε στον κατάλογο των χώρων που εξετάζονται και παρακολουθούνται συστηματικά, ως προς τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Στο κτήμα του Μον Ρεπό έχουν ήδη υλοποιηθεί σχετικές δράσεις, καθώς και διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων από κοινά κλιμάκια των δύο Υπουργείων. Ως άμεσες προτεραιότητες ετέθησαν η βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών προληπτικής πυροπροστασίας, καθώς και η ολοκλήρωση των σχεδίων διαφυγής των επισκεπτών από τον αρχαιολογικό χώρο. Το κτήμα ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Όμως, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας έχει την άμεση αρμοδιότητα για το τμήμα του κτήματος, το οποίο καταλαμβάνεται από αρχαιότητες, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους. Με το συγκεκριμένο έργο, τα μνημεία και το άμεσο φυσικό περιβάλλον τους θωρακίζονται. Με την ολοκλήρωση και της μελέτης πυροπροστασίας του υπόλοιπου μέρους του κτήματος, η οποία εκπονείται από τον Δήμο, και την υλοποίηση του συνεπαγόμενου έργου, το κτήμα θα προστατεύεται στο σύνολό του, ως ενιαία δασική και ιστορική ενότητα».

Η παρέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο προβλέπει τη διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης του Μουσείου της Παλαιόπολης και την διεξαγωγή στοχευμένων εργασιών αναβάθμισης της ασφάλειας και της εποπτείας του. Για αποτελεσματικότερη προστασία προβλέπονται η εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου, η αναβάθμιση των υποδομών και των μέσων πυρασφάλειας του Μουσείου, η εγκατάσταση κεντρικού μεγαφωνικού συστήματος αναγγελίας ηχητικών μηνυμάτων, η αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος, η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης- σήμανσης συναγερμού, πυροσβεστικών φωλιών, ενώ προβλέπονται και φορητά μέσα πυρόσβεσης.

Το κτήμα Μον Ρεπό, συνολικής έκτασης 238 στρεμμάτων, βρίσκεται στη χερσόνησο του Κανονίου, η οποία έχει χαρακτηριστεί τόπος ιστορικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Βρίσκεται στο νότιο όριο της δευτερεύουσας ζώνης της UNESCO και εντάσσεται στη Ζώνη Α’ απολύτου προστασίας, όπου απαγορεύεται η δόμηση. Παράλληλα, αποτελεί τμήμα του κηρυγμένου αρχαιολογικού και ιστορικού χώρου του κτήματος Μον Ρεπό, που συνδέεται με τον ενιαίο αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης. Το κτήμα φιλοξενεί σημαντικά αρχαία μνημεία, όπως το Ναό του Καρδακίου (510 π.Χ.), το Ηραίο (400 π.Χ.), ιερά αφιερωμένα στον Απόλλωνα Κορκυραίο, καθώς και κτίσματα των ελληνιστικών χρόνων. Οι ανασκαφές επιβεβαίωσαν ότι στην περιοχή, που ταυτίζεται με τα «Μετέωρα» του Θουκιδίδη, υπήρχαν τα ιερά της αρχαίας Κέρκυρας, κατά τους αρχαϊκούς έως τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. Εκτός των σημαντικών μνημείων αποκαλύφθηκαν και σπουδαία κινητά ευρήματα που εκτίθενται στο Μουσείο της Παλαιόπολης στο Μον Ρεπό και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας. Στον χώρο υπάρχουν, επίσης, μεταγενέστερα μνημεία, όπως ο μεταβυζαντινός ναός του Σωτήρος, ερείπια του ενετικού οχυρού του Αγίου Παντελεήμονα, η γοτθική έπαυλη του Μον Ρεπό, διάφορα νεότερα κτήρια, θέατρο και αίθουσα συνεδριάσεων. Την εποπτεία του κτήματος και την ασφάλειά του καθώς και την αρμοδιότητα των εργασιών αποψίλωσης, ευπρεπισμού και καθαρισμού της βλάστησης, πλην των χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, έχει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News