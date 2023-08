Δημιουργική διπλωματία και το ντόμινο των Leopard: Ενα win win σενάριο για Ελλάδα και Ουκρανία

Θα δώσει η Αθήνα στο Κίεβο περίπου εκατό από τα 500 Leopard 1A5 που διαθέτει από τη δεκαετία του ’80 ώστε να αποκτήσει -χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ- μέσα από ένα ιδιότυπο ντόμινο με την εμπλοκή συνολικά τεσσάρων κρατών, ικανό αριθμό αναβαθμισμένων αρμάτων μάχης για να εξοπλίσει δύο μεγάλες τεθωρακισμένες μονάδες;

Την προοπτική μίας τέτοιας επωφελούς συμφωνίας για τις Ενοπλες Δυνάμεις αναδεικνύει το Forbes σε άρθρο του υπό τον τίτλο «To Free Up Another Hundred Leopard 1 Tanks For Ukraine, German Diplomats Are Getting Creative».

Σύμφωνα με το αμερικανικο περιοδικό, η Ουκρανία θα μπορούσε να πάρει περίπου 100 ακόμη άρματα μάχης Leopard 1A5 εκτός από τα 178 Leopard 1 που ήδη λαμβάνει από μια βελγική-δανική-ολλανδική-γερμανική κοινοπραξία.

Για την ολοκλήρωση του deal όμως, χρειάζεται και η συνδρομή της διπλωματίας – και μάλιστα κάποιων ιδιαίτερα επιδέξιων χερισμών- λόγω της εμπλοκής της Ελβετίας, η οποία παρά τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας, έχει διατηρήσει μια πολιτική ουδετερότητας απέναντι στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στην πρόσφατη παρουσία του ουκρανού προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα στα μέσα Αυγούστου και στις συνομιλίες που είχε για το ενδεχόμενο εκπαίδευσης ουκρανών πιλότων από την Πολεμική Αεροπορία ώστε να είναι σε θέση να πετούν με τα F-16 που αποκτά το Κίεβο από τα αποθέματα της Δανίας, της Ολλανδίας και της Νορβηγίας.

Επικαλούμενο ωστόσο τον ρεπόρτερ Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη, το Forbes σημειώνει ότι η επίσκεψη Ζελένσκι συνέπεσε και με μία δεύτερη διαπραγμάτευση: αυτή που θα μπορούσε να στείλει ελληνικά τανκς στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Ελλάδα φέρεται να δωρίζει στην Ουκρανία περίπου εκατό από τα 500 Leopard 1A5 της δεκαετίας του 1980. Για να αποζημιώσει την Ελλάδα και να αποκαταστήσει το απόθεμα των αρμάτων της, η Γερμανία θα αγόραζε από την ελβετική εταιρεία RUAG ισάριθμα πρώην «ιταλικά» Leopard 1A5, θα τα αναβάθμιζε εξοπλίζοντάς τα με νέα οπτικά συστήματα και θα τα παρέδιδε στη συνέχεια στην Ελλάδα.

Η RUAG φέρεται να έχει στην κατοχή της 96 Leopard 1A5 που αγόρασε από τον ιταλικό στρατό, καθώς ο τελευταίος απέσυρε τα παλιά άρματα μάχης στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Παραδόξως, τα ελβετικής ιδιοκτησίας, πρώην ιταλικά τανκς παραμένουν στο ιταλικό έδαφος: σε μία απροσδόκητη εξέλιξη με πολλές πτυχές.

Αν τώρα αυτή η κυκλική, τριπλή μεταφορά αρμάτων φαντάζει αχρείαστα περίπλοκη, ο λόγος δεν είναι άλλος από την Ελβετία.

Εδώ και μήνες, περιγράφεται στο δημοσίευμα, οι Γερμανοί πίεζαν τους Ελβετούς να τους πουλήσουν τα πρώην «ιταλικά» Leopard 1A5, ώστε εκείνοι με τη σειρά τους να τα προωθήσουν στους Ουκρανούς Τ ο ελβετικό κοινοβούλιο, όμως, απέρριψε τη μεταφορά, επικαλούμενο τη διαχρονική ουδετερότητα της Συνομοσμονδίας.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση για κυκλική μεταφορά αρμάτων, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των πολιτικών ανησυχιών του ελβετικού κοινοβουλίου, δεν είναι πρωτοφανής. Η Γερμανία προέτρεψε τη Σλοβενία να δώσει στην Ουκρανία 28 άρματα μάχης M-55S, με αντάλλαγμα την αποστολή στρατιωτικών φορτηγών.

Από την πλευερά τους, οι Ουκρανοί έχουν τα πάντα να κερδίσουν από τη σύνθετη αυτή πρόταση. Χρειάζονται άρματα μάχης, ακόμη και Leopard 1A5, τονίζεται στο δημοσίευμα του Forber.

Μία πιθανή συμφωνία θα ήταν win win και για την Ελλάδα, καθώς, όπως επισημαίνει ο Καραϊωσηφίδης, «με κόστος που θα καλύψει η γερμανική κυβέρνηση, ο ελληνικός στρατός θα μπορέσει να αποκτήσει αρκετά άρματα μάχης για να εξοπλίσει δύο μεγάλες τεθωρακισμένες μονάδες, οι οποίες θα είναι πολύ πιο ικανές από αυτό που έχει σήμερα». Πόσω μάλλον όταν, ούτως η άλλως, είναι στα πλάνα η απόσυρση των Leopard 1A5 τα επόμενα χρόνια.

Τα άρματα θα μπορούσαν να βγουν πολεμώντας για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Ευρώπη, αναφέρεται καταληκτικά στο δημοσίευμα του Forbes, αλλά ο ελβετοί βουλευτές πρέπει ακόμη να εγκρίνουν τη μεταφορά αρμάτων με τη γερμανική μεσολάβηση. «Αν τώρα το κοινοβούλιο εμποδίσει τέτοιες κυκλικές προμήθειες, που αφορούν την Ελλάδα, παραμένει αβέβαιο», σημειώνει η ανεξάρτητη Conflict Intelligence Team.

