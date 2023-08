Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Γουάλας – νέος υπουργός Αμυνας ο Γκραντ Σαπς

Ο βρετανός υπουργός Αμυνας Μπεν Γουάλας, ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο στην υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή, παραιτήθηκε την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο 53χρονος Γουάλας είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού την πρόθεσή του να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή έπειτα από εννέα χρόνια στην κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων στο υπουργείο Αμυνας.

That’s all folks! Been a privilege to serve this great nation. Ben Wallace's resignation letter and the Prime Minister's response: 31 August 2023 – https://t.co/wuRcmekTU8 https://t.co/847yME5p7n

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 31, 2023