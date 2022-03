Διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις από Invest Saudi και Enterprise Greece στο Ριάντ

Οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Ελληνο-Σαουδαραβικού Επενδυτικού Φόρουμ που διεξήχθη την Κυριακή στο Ριάντ.

Ακολούθησε σειρά διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων (Β2Β), από το Invest Saudi και το Enterprise Greece, υπό την αιγίδα της γενικής γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

Στην ελληνική επιχειρηματική αποστολή συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη 43 εταιριών από τους κλάδους των κατασκευών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας, της ενέργειας, της κυβερνοασφάλειας, των τραπεζών, καθώς και θεσμικοί παράγοντες, όπως ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ Ευθύμιος Βιδάλης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒΕ.

Στην αποστολή συμμετέχει και ο πρόεδρος της TEMES AE Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική πλευρά στο νεοϊδρυθέν Επιχειρηματικό Συμβουλίου Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, το οποίο αναπτύχθηκε για τη διευκόλυνση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Αναλυτικά στην αποστολή συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταιρειών:

INASCO HELLAS EE, HELLENIC PETROLEUM HOLDINGS, ASPROFOS ENGINEERING, STIRIXIS SA, HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND, FREZYDERM, GRANTEX, PRENECON S.A.-PRIME ENERGY CONSTRUCTIONS, CONSTRUCTIONS, ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A., THEODOROU GROUP, TEMES S.A., OBRELA SECURITY INDUSTRIES, POLYGREEN, ZOURAS FARM SA, MARKOU BROS GROUP, MYTILINEOS GROUP, OLYMPIA ELECTRONICS, GEK TERNA GROUP, HELLENIC DEFENCE SYSTEMS S.A., WARPLY, AGC EQUITY PARTNERS, INTRUM HELLAS, INTRUM HELLAS, PLAISIR GROUP SA, THE CONCIERGE MYKONOS, DROMEAS SA, ALPHA BANK, RAYCAP, EUROBANK, DYNACOM TANKERS, SARACAKIS BROTHERS S.A., ATTIKI PITTAS, PIRAEUS BANK, ECORESET, KARTERIA SHIPPING & TRADING INC., LIFE-T, WAQAR, EGVENES, AGROPOWER, NATIONAL BANK OF GREECE, MM EDUCATIONAL GROUP, BRIGHT SPECIAL LIGHTING, ARCHIRODON, ROYAL SUGAR.

Από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας συμμετέχουν 103 εταιρείες: Aramco, Aramco Tradings, Sabic, Maaden, STC, Taqnia, Al-Olayan Group, Salic, NWC, Saudi Airlines, Acwa Power, Al-Zamil Group, Bahri, Kingdom Holdings, Naqwa, ELM, Ajlan and Bros Holding, Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group, Tabuk Pharmaceuticals , Seera, Abdulaziz Al-Abdulkader Group, Jamjoom Pharma, Tamer Group, Flynass, Al-Rajhi Bank, STB, Riyadh Bank, Savola, Al-Bawani Group, Boudl Hotels and Resorts Group, NTG, Spimaco, Al-Tamimi Group, Seera Group, Al-Rajhi International Investments, Al-Jomaih for energy, Al-Babtain for energy, Desert Technology, Fawaz Al-Hokair Group, Saudi Airlines Catering, Al-Fanar, petromin, ICAD, ASTRA, Al-Muhaideb Group, Al-Faisaliyah Group, sadafco, Alwatania Poultry, Tasnee, Sipchem, Dusur, Saudi Chemical Company, Al-Obaikan Group, Al-Fozan, Nahgi Group, dalah albaraka company, Halawani and bros, Arco, Faidh International Food Company “Salic”, Sudair pharma, Abdulrahman Al-Otaishan and sons group, Bin Omairah Holding, Construction Technology Industrial Company, DUO Direction Company, Al-Bassam Company, Almagloth Group, Hamad Alshuwaier, silah Company, Genovic Boutiques, IXAB BUSINESS SERVICES, SMSRA, Al-Marshad Holding, Exposure, Shibh Al Jazira Contracting Company, Viatris Inc, Aquaculture, Saudi Aquaculture Society, Al-Widad Company, Consolidated Contractors Company, Al-HAJ Ali Ridha Company, SETE, Huta Group, Consolidated Contractors Company, ARCHIRODON, Swiss Hospitality Company, Alsindi Law Firm, Gulf Research Center, Al-Walan Holding, Adlal Company, Saudi Certificate Company, Mohammed M. Alrashid Trading & Contracting Company (MARCO), Salama law firm, SALFO AND ASSOCIATES SAUDI ARABIA, Hundt Lawfirm, Visual Arts, Panda Retail Company, Prince Mishal Alsuad, Elemka Saudi Company, Apsal paul Company, Dr.Assaf law firm, Naqel, AJA Pharma, Abdulhadi Alqahtani and sons Company, Al-Mutlaq Group.