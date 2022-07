Διακόπηκε το debate Τρας, Σούνακ – Κατέρρευσε η παρουσιάστρια

Το debate ανάμεσα στη Λιζ Τρας και τον Ρίσι Σούνακ ενόψει της μάχης για την ηγεσία του συντηρητικού κόμματος της Βρετανίας –η οποία θα αναδείξει και τον αντικαταστάτη του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία (περισσότερα εδώ)– που διοργάνωσαν την Τρίτη το Talk TV και η εφημερίδα Sun έλαβε τέλος πριν την προγραμματισμένη ώρα λήξης της τηλεμαχίας, όταν στο στούντιο ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος.

Τη στιγμή εκείνη, ο τηλεοπτικός φακός εστίαζε στη βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών η οποία αναφώνησε «Ω θεέ μου» πιάνοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της και η ροή του προγράμματος διακόπηκε.

«Λυπούμαστε για τη διακοπή του προγράμματος», ανέφερε το μήνυμα στην οθόνη. Σύμφωνα με την ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού που ακολούθησε, την ώρα του debate λιποθύμησε η παρουσιάστρια Κέιτ ΜακΚαν.

Η δημοσιογράφος έλαβε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο κατέστη σαφές ότι δε θα μπορούσε να επανέλθει στα καθήκοντα της και να συνεχιστεί το debate των υποψηφίων για την αρχηγία των Τόρις.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners. — TalkTV (@TalkTV) July 26, 2022

Οι δύο πολιτικοί παρέμειναν για λίγη ώρα στο στούντιο, όπου συνομίλησαν με το κοινό, ενώ λίγο αργότερα δήλωσαν ανακουφισμένοι μαθαίνοντας τα νέα για την υγεία της ΜακΚαν.

Sunak and Truss now chatting with the audience at the Talk TV debate pic.twitter.com/NBct9h8K6a — Katy Balls (@katyballs) July 26, 2022

Σε βίντεο που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο σοκαρισμένοι με το περιστατικό στο στούντιο εμφανίστηκαν και οι συνάδελφοι της παρουσιάστριας.

Shock in the “Spin Room” at the Sun Tory Leadership debate as the programme is taken off air due to an incident in the studio. pic.twitter.com/QJuBemGQP5 — Richard Gaisford (@richardgaisford) July 26, 2022

Σημειώνεται πως άτυχος ήταν και ο συμπαρουσιαστής της ΜακΚαν. Η δημοσιογράφος επρόκειτο να εμφανιστεί δίπλα στον πολιτικό συντάκτη της Sun, Χάρι Κόουλ, ωστόσο εκείνος είχε βρεθεί θετικός στο κορονοϊό λίγο νωρίτερα.

Gutted not to be hosting with my partner in crime this evening, we’ll miss you @MrHarryCole. BUT while he may not be in the room tonight we’ve thrashed out the Qs together and we’ve got a great debate in store. Tune in at 6pm on @TalkTV https://t.co/Sl96czzvNP — Kate McCann (@KateEMcCann) July 26, 2022

