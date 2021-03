Δέκα υποψηφιότητες Οσκαρ για την ταινία «Μανκ» και δύο για γυναίκες σκηνοθέτες

Την κούρσα για τα 93α Οσκαρ οδηγεί η ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ με 10 υποψηφιότητες, οι οποίες ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας από την αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Το φιλμ, που είναι παραγωγή του Netflix και πραγματεύεται το παρασκήνιο των γυρισμάτων του θρυλικού «Πολίτη Κέιν», είναι υποψήφιο, μεταξύ άλλων, για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και τις ερμηνείες των Γκάρι Ολντμαν και Αμάντα Σέιφριντ.

H 93η τελετή των κινηματογραφικών βραβείων, που θα είναι διαφορετική από όλες τις προηγούμενες λόγω της πανδημίας, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου αντί για τις 28 Φεβρουαρίου στο γνώριμο Dolby Theatre του Λος Αντζελες, αλλά και στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Εξίσου διαφορετική ήταν και η παρουσίαση των υποψηφιοτήτων, που για πρώτη φορά δεν έγινε από το Λος Αντζελες, αλλά από το Λονδίνο, από το ζευγάρι Πριάνκα Τσόπρα και Νικ Τζόνας.

‘Mank’ Leads 2021 Oscar Nominations, Women Directors Make History https://t.co/l7qgUXrFuf — Variety (@Variety) March 15, 2021

Μετά το «Μανκ», ξεχώρισαν με έξι υποψηφιότητες οι ταινίες «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Nomadland», «Sound of Metal», και «Η δίκη των 7 του Σικάγου».

Το Netflix σημείωσε ρεκόρ υποψηφιοτήτων με δικές του παραγωγές να προτείνονται σε 24 διφορετικές κατηγορίες.

Αλλο ένα ρεκόρ που αξίζει να σημειωθεί είναι η υποψηφιότητα για πρώτη φορά δύο γυναικών για το Οσκαρ σκηνοθεσίας. Πρόκειται για την Εμεραλντ Φένελ για την ταινία «Promising Young Woman» και την ήδη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Κλόι Ζάο για το «Nomadland». Μάλιστα, η Κλόι Ζάο έγινε η πρώτη έγχρωμη γυναίκα που είναι υποψήφια για αυτό το βραβείο. Μία άλλη γυναίκα, που θεωρείτο σίγουρη για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η Ρετζίνα Κινγκ, αγνοήθηκε. Στην ίδια κατηγορία βρέθηκε και ο δανός σκηνοθέτης Τόμας Βίντερμπεργκ για την κωμωδία «Aσπρο Πάτο».

Αξιοσημείωτη επίσης η υποψηφιότητα του θανόντα Τσάντουικ Μπόουζμαν, για το Οσκαρ ερμηνείας για την ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom». Ο ηθοποιός που έφυγε πολύ νωρίς από καρκίνο, είναι ο έβδομος μετά θάνατον που είναι υποψήφιος και θεωρείται φαβορί για το βραβείο.

Αναλυτικά, οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Nomadland

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Mank

Minari

Promising Young Woman

The Father

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah

Σκηνοθεσία

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Mank»

Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Λι Αϊζακ Τσουνγκ για το «Minari»

Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Aσπρο Πάτο»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Ριζ Αχμεντ για το «Sound of Metal»

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Γκάρι Ολντμαν για το «Mank»

Αντονι Χόπκινς για το «The Father»

Στίβεν Γιούν για το «Minari»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman»

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Βανέσα Κίρμπι για το «Pieces of a Woman»

Αντρα Ντέι για το «The United States vs. Billie Holiday» Frances McDormand (Nomadland)

Διασκευασμένο Σενάριο

Ραμίν Μπαχρανί για το «The White Tiger»

Κεμπ Πάουερς για το «One Night in Miami…»

Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father»

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Πίτερ Μπέιναμ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Τζίνα Φρίντμαν, Αντονι Χάινς, Λι Κερν, Νταν Μέιζερ, Νίνα Πεντράντ, Ερικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Πρωτότυπο Σενάριο

Λι Αϊζακ Τσανγκ για το «Minari»

Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Ααρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Εϊμπραμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Σιαφράνς για το «Sound of Metal»

Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας για το «Judas and the Black Messiah»

B’ Γυναικείος Ρόλος

Ολίβια Κόλμαν για το «The Father»

Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Μαρία Μπακάλοβα για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Αμάντα Σέιφριντ για το «Mank»

Γκλεν Κλόουζ για το «Hillbilly Elegy«»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Λέσλι Οντομ Τζ. για το «One Night in Miami…»

Σάσα Μπαρόν Κοέν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Πολ Ράσι για το «Sound of Metal»

Λακίθ Στάνφιλντ για το «Judas and the Black Messiah»

Μουσική

Da 5 Bloods

Soul

Mank

Minari

News of the World

Κοστούμια

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

Emma

Mulan

Pinocchio

Φωτογραφία

Ερικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το «Nomadland»

Ντάριους Βόλσκι για το «News of the World»

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Judas and the Black Messiah

Μοντάζ

Sound of Metal

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

The Father

Promising Young Woman

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Ντέιβιντ Κρανκ για το «News of the World»

Νέιθαν Κρόουλι για το «Tenet»

Μαρκ Ρίκερ για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

The Father

Διεθνής Ταινία

Ασπρο Πάτο (Δανία)

Collective (Ρουμανία)

Quo Vadis, Aida? (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Better Days (Χονγκ Κονγκ)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV+/GKIDS)

Over the Moon (Netflix)

Φύγαμε (Pixar)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Crip Camp

Time

Collective

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colette

Hunger World

Do Not Split

Οπτικά Εφέ

Love and Monsters

The Midnight Sky,

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

