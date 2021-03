Βροχή τα γυναικεία ρεκόρ στα 63α Γκράμι

Σε μία τελετή που θα μείνει στα χρονικά λόγω της απουσίας κοινού και τις μάσκες των λιγοστών καλεσμένων, η Μπιγιονσέ κέρδισε τέσσερα Γκράμι και έγινε έτσι, η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού.

Η Μπιγιονσέ κέρδισε βραβεία στις κατηγορίες καλύτερο ραπ τραγούδι, καλύτερη ραπ ερμηνεία, καλύτερη R&B ερμηνεία και καλύτερο βίντεο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό της στα 28. Η προηγούμενη κάτοχος του ρεκόρ ήταν η καλλιτέχνης της παραδοσιακής μπλούγκρας, Αλισον Κράους.

Η Μπιγιονσέ ισοφάρισε το ρεκόρ του Κουίνσι Τζόουνς, ενώ υπολείπεται κατά τρία Γκράμι μόνο του μαέστρου της κλασικής μουσικής Γκέοργκ Σόλτι.

.@Beyonce becomes most awarded woman in the history of #GRAMMYS with 28 gramophones under her belt! 🙌🙌#grammys2021 #GRAMMY pic.twitter.com/zR6aIfD7Az

